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八斗子海豹岩淨灘 百人清出1500公斤海廢大陸浮球多

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
八斗子海豹岩今天淨灘，百人清出1500公斤海廢。圖／陳信助提供
八斗子海豹岩今天淨灘，百人清出1500公斤海廢。圖／陳信助提供

基隆八斗子海豹岩是近來熱門的旅遊景點，但是附近海岸堆積很多海漂垃圾，今天百餘志工一起淨灘，共清出1500多公斤的海廢，以寶特瓶飲料、保麗龍、塑膠等居多，還有非常多來自大陸漁船的浮球等。由於海蝕平台濕滑，明天才會再由志工再接力搬運出來。

要進入海豹岩得先經過一處海蝕平台，十分濕滑。「動手愛台灣」發起人陳信助說，原本一直擔心潮水問題，淹過海蝕平台會有危險性，後來經過大家扶老攜幼慢慢走，113名志工很安全順利走進海豹岩去，一起開始淨灘，很多都是全家出動。市議員張顥瀚也到場，頂著烈日一起撿海廢。

陳信助表示，今天有好多八斗子在地鄉親來幫忙，這是他淨灘5年多來，在地居民最多一起來響應淨灘的一次，雖然天氣炎熱，但幸好有徐徐涼風吹來，讓海豹岩少了幾分暑熱之氣，經過大家1個多小時的努力，將海豹岩的垃圾通通清乾淨，這些什麼都有的海廢垃圾就交給明天的志工，用人力一包一包從海豹岩傳出來。

八斗子海豹岩今天淨灘，百人清出1500公斤海廢。圖／陳信助提供
八斗子海豹岩今天淨灘，百人清出1500公斤海廢。圖／陳信助提供
八斗子海豹岩今天淨灘，百人清出1500公斤海廢。圖／陳信助提供
八斗子海豹岩今天淨灘，百人清出1500公斤海廢。圖／陳信助提供
八斗子海豹岩今天淨灘，百人清出1500公斤海廢。圖／議員張顥瀚提供
八斗子海豹岩今天淨灘，百人清出1500公斤海廢。圖／議員張顥瀚提供

淨灘 基隆

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