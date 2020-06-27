徐國勇慰勞花蓮員警 指示協助偏鄉振興三倍券發放

內政部長徐國勇今天到花蓮鳳林警分局西林派出所，致贈加菜金慰勞基層員警。他說，振興三倍券7月將上路，希望員警協助偏鄉居民領取，彌補郵局、超商不足狀況，提供便民服務。

徐國勇表示，7月15日振興三倍券將上路，全國共有台東金峰鄉、屏東獅子鄉跟花蓮萬榮鄉等3處位於偏鄉的警分局，共7個分駐、派出所，需要基層警員協助發放三倍券。

徐國勇強調，雖然這不是警察的主要工作，但基於政府政策，一定會協助幫忙，今天特地來感謝這些辛苦的基層員警，也特別指示局長、分局長，不要吝於給員警獎勵。

鳳林警分局長黃國師指出，轄區共有西林、見晴、明利、萬榮跟紅葉村等5處，所在位置沒有郵局及超商據點，將由西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所協助作為振興三倍券預購及領購據點之一。

黃國師指出，5村共有5000名居民，除了分駐、派出所現有共15名員警，分局也將下放3名專職人力協助發放作業，也會結合村里鄰長機制進行宣導。