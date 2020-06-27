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基隆市圖書館活動與開放時間 7月解禁暑期延長至夜間

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市圖書館活動與開放時間，7月解禁暑期延長至夜間。圖／基隆市政府提供
基隆市圖書館活動與開放時間，7月解禁暑期延長至夜間。圖／基隆市政府提供

隨著新型冠狀肺炎疫情趨緩，為使市民生活恢復正常步調，基隆市各公共圖書館7月起以實名制配套，在維持社交距離的前提下，重啟說故事、影片欣賞、DIY等各項閱讀活動；另各區圖書館並配合暑期延長開放至夜間9點，讓學生能利用夜間安心閱讀。

文化局長陳靜萍表示，在過去的幾個月，為了加強防疫，圖書館大部分的閱讀活動皆暫停辦理，因目前疫情相對趨緩，為持續鼓勵閱讀，各公共圖書館例行性閱讀推廣活動重啟，7月26日也將舉辦一年一度的好書交換活動。

她說，為了在解禁時仍不鬆懈防疫，辦理活動時並遵照兩項原則，一為實名制，民眾需留下姓名與聯絡方式；二為社交距離的維持，除了特定活動能夠安排梅花座以外，民眾仍需配戴口罩才能參加活動。

除此之外，文化局為便利民眾利用圖書館資源，各區圖書館將配合暑假延期，7月14日起至9月11日，周二至周五延長開放至夜間9點，文化局圖書館視聽室也同步重新開放，並於各館均設有圖書消毒機，可於30秒內完成消毒，讓市民能夠逐步恢復正常的生活與閱讀習慣。

相關資訊詳「基隆市公共圖書館」粉絲專頁、基隆市公共圖書館官網(www.kllib.klccab.gov.tw)、基隆市文化局官網(www.klccab.gov.tw)，或洽02-24224170#276、298。

基隆市圖書館活動與開放時間，7月解禁暑期延長至夜間。圖／基隆市政府提供
基隆市圖書館活動與開放時間，7月解禁暑期延長至夜間。圖／基隆市政府提供
基隆市圖書館活動與開放時間，7月解禁暑期延長至夜間。圖／基隆市政府提供
基隆市圖書館活動與開放時間，7月解禁暑期延長至夜間。圖／基隆市政府提供

圖書館 文化局 基隆

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