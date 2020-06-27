聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆市圖書館活動與開放時間 7月解禁暑期延長至夜間
隨著新型冠狀肺炎疫情趨緩，為使市民生活恢復正常步調，基隆市各公共圖書館7月起以實名制配套，在維持社交距離的前提下，重啟說故事、影片欣賞、DIY等各項閱讀活動；另各區圖書館並配合暑期延長開放至夜間9點，讓學生能利用夜間安心閱讀。
文化局長陳靜萍表示，在過去的幾個月，為了加強防疫，圖書館大部分的閱讀活動皆暫停辦理，因目前疫情相對趨緩，為持續鼓勵閱讀，各公共圖書館例行性閱讀推廣活動重啟，7月26日也將舉辦一年一度的好書交換活動。
她說，為了在解禁時仍不鬆懈防疫，辦理活動時並遵照兩項原則，一為實名制，民眾需留下姓名與聯絡方式；二為社交距離的維持，除了特定活動能夠安排梅花座以外，民眾仍需配戴口罩才能參加活動。
除此之外，文化局為便利民眾利用圖書館資源，各區圖書館將配合暑假延期，7月14日起至9月11日，周二至周五延長開放至夜間9點，文化局圖書館視聽室也同步重新開放，並於各館均設有圖書消毒機，可於30秒內完成消毒，讓市民能夠逐步恢復正常的生活與閱讀習慣。
相關資訊詳「基隆市公共圖書館」粉絲專頁、基隆市公共圖書館官網(www.kllib.klccab.gov.tw)、基隆市文化局官網(www.klccab.gov.tw)，或洽02-24224170#276、298。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言