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花蓮天氣炎熱遊客瘋戲水 停車亂象惹民怨

中央社 / 花蓮縣26日電

端午連假第二天，花蓮天氣炎熱，不少遊客前往溪邊戲水，秀林鄉翡翠谷、水源地及三棧溪鄰近部落，造成聯外道路停車亂象，連橋上兩旁都停滿車，居民抱怨連連。

秀林鄉銅門村的翡翠谷鄰近木瓜溪，當地族人致力生態保育和維護，保留早期太魯閣族人沿著遷徙的古道，沿著無名溪向上爬，「水簾式瀑布」成為近年熱門的打卡景點及戲水區，吸引不少遊客前往。

銅門村長許賢美今天告訴中央社記者，過去暑期停車亂象問題嚴重，今年經過部落會議決議，鄰近翡翠谷的道路旁都畫上紅線，慕谷慕魚遊客中心、文化祭廣場都有停車位，不過新設紅線仍在宣導及公告階段，暫時無法開罰，也有山警輪流值班引導，下午也加強張貼告示牌。

許賢美指出，因山警人力有限，有值班的時間，遊客都很遵守規則，但人一離開，車子就開始亂停，選擇停在離入口處較近的紅線區，根本來不及勸導，不只堤防道路兩旁擠滿車，甚至連橋面上都停滿車輛，讓當地居民外出非常困擾。

楊姓居民說，從部落開出去，光是等遊客停車，就比平常多花30分鐘時間等待；彭姓遊客說，堤防道路只有兩線道，兩旁車子停滿了，遇到遊覽車等大車違停，能行駛的空間壓縮成單線道。

吉安警分局指出，違規停車部分經民眾反映後，立即將橋上違停車輛驅離，也增加人力安排勤務加強取締，並呼籲用路駕駛遵守交通規則。

從桃園來的黃姓遊客說，聽朋友推薦來花蓮一定要泡過溪水，這次專程來體驗，沒想到人這麼多，規劃的停車格距離也太遠，若能完整規劃，應該能有更好的體驗。

花蓮境內溪流戲水區包括三棧溪、砂婆礑溪都有因遊客造成的停車亂象，當地民眾呼籲，歡迎遊客前來，但務必發揮公德心，將車輛停放在規劃的停車場內，離開後也要將垃圾帶走。

違停 太魯閣族

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