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基隆今年公立及非營利幼兒園增24班 招考47教保員

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆今年公立及非營利幼兒園增24班，共招考47教保員，圖為考試情形。記者游明煌／翻攝
基隆今年公立及非營利幼兒園增24班，共招考47教保員，圖為考試情形。記者游明煌／翻攝

今年公立及非營利幼兒園共增24班，比去年增加522個招生名額，教育處特別招考幼兒園教保員47名，共有284人報名，實際到考256人，昨天公布159人通過初試，7月11日進行複試。

教育處指出，今年公立及非營利幼兒園共增24班，比去年增加522個招生名額。其中2至3歲「幼幼專班」就增加13班207個名額。基隆市2至3歲幼幼專班共提供442個收托名額，完整銜接托嬰中心231名嬰兒的入園需求，使基隆市2歲幼兒入園比率，率先達到33%的入園指標。

教育說說，基隆目前2至3歲幼兒入園率達到33%，從103年的8.2%，到106年的12.61%、107年的15.7%、108年的22.7%，一直到109年的33%，成長幅度高達4倍。

教育處指出，因應新學年度公立幼兒園幼幼班（2到3歲）的增加，今年招考47名教保員，教保員筆試錄取招考員額47名的3倍即141人進入複試，但因最後一名同分增額錄取18人，因此昨晚公布的初選名單有159人，預計7月11日複試，7月16日晚間6點在官網公告錄取名單。

教育處指出，專科以上幼教、幼保相關科系畢業，具教師或教保員資格者，都可報考契約進用教保員甄選，教保員薪資依學歷計算，專科畢業起薪3萬3千元起，大學畢業3萬5千元起，、研究所畢業3萬7千元起，服務成績優良還可以每年晉級。相關訊息可參閱「基隆市政府教育處全球資訊網」。

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