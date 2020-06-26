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花蓮到處都是人 砂婆礑溪戲水塞車陣拜託「別再進來」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮遠雄海洋公園今天上午超過6千人入園。圖／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園今天上午超過6千人入園。圖／遠雄海洋公園提供

端午連假遊客湧入花蓮，各景區、戲水地到處都是人，東大門夜市昨累計超過2萬遊客，遠雄海洋公園、台開新天堂樂園這兩天也都預計有上萬人一遊。翡翠谷、砂婆礑溪等戲水區人車塞爆，動彈不得，網友貼文拜託「別再進來了！」

東大門夜市昨晚遊客累計破2萬人，擠到必須「小碎步走路」，攤商們眉飛色舞，迎接久違的榮景。

遠雄海洋公園昨入園近5000人，今天光是上午就超過6000人次，預估整天下來破萬沒問題。台開新天堂樂園也是人潮滿滿。因為天氣實在太熱，就連可以吹的百貨公司都很搶手，遠東百貨花蓮店昨天整天人潮川流不息，網友笑稱「成為花蓮新秘境」。

戲水消暑，花蓮各戲水點都是人，秀林鄉砂婆礑溪一早就湧入車潮，因聯外道路狹小，車流量太大，網友卡在車陣上動彈不得，無奈在臉書貼文「砂婆礑大爆滿，別再進來了!」

秀林鄉翡翠谷也是滿滿的人，部落聯外道路兩旁停滿車子，還有一堆遊覽車，讓當地部落居民直呼「好扯」。

「花蓮哪裡都是滿的」高姓網友說，他經過鯉魚潭，腳踏船出租大概有9成5，潭面滿滿都是人。

外地客持續湧入花蓮更景區，讓在地人相當擔心，遊客走了，會不會留下的只是一堆垃圾，呼籲遊客要有公德心，人離開了，要把垃圾也帶走。

花蓮縣秀林鄉翡翠谷湧入戲水人潮，聯外道路停滿車子。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉翡翠谷湧入戲水人潮，聯外道路停滿車子。記者王燕華／攝影
花蓮東大門夜市昨累計遊客破2萬人次。圖／花蓮縣府提供
花蓮東大門夜市昨累計遊客破2萬人次。圖／花蓮縣府提供

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