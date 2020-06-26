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蘭嶼紅頭東清今凌晨大停電 因強風吹斷中華電信桿釀禍

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
今天凌晨1點多，蘭嶼颳強風吹斷一桿中電信電桿，間接導致島東清及紅頭村停電，有遊客被熱醒到現場，觀看台電人員搶修。記者羅紹平／翻攝
今天凌晨1點多，蘭嶼颳強風吹斷一桿中電信電桿，間接導致島東清及紅頭村停電，有遊客被熱醒到現場，觀看台電人員搶修。記者羅紹平／翻攝

「真會被熱死」今天凌晨約2點至3點蘭嶼紅頭及東清村大停電，有1041戶受影響，不少遊客深夜被熱醒，原因竟是強風吹斷中華電信電桿，被扯斷的纜線往上彈甩打到台電輸電高壓電纜，導致饋線瞬間跳電，造成東清及紅頭部落停電，經台電人員辛苦搶修到凌晨4點。

端午連假，昨天首日蘭嶼湧入逾3500名遊客，遊客比島上常住鄉民人口還多，島上一唯電廠，台電火力發電機6部發電機組，火力全開，發電量達到近滿載量的4601KW，原本一切順利， 卻在今天凌晨生變。

紅頭、東清村今天凌晨1點51分忽然瞬間停電，1041戶無電可用，很多遊客晚上被熱醒。專程到蘭嶼潛水的台北市柳姓女遊客說，「真的是被熱醒，想說是不是冷氣壞了，後來才知是停電。」

台電蘭嶼火力發電廠表示，今天凌晨停電主因是島上颳起強風，在東清村吹斷一根中華電信的水泥電桿，現場是島上知名的「東清夜市」，所幸深夜街上無人，斷掉的電桿未砸傷人。

不過，隨著電桿倒地，因電桿上附掛中華電信、原民台等很多纜線也被扯斷，不知是哪家公司斷掉的纜線，彈跳打中台電高壓電線，導致瞬間跳電。

歷經台電人員漏夜搶修，東清及紅頭在今天凌晨2點47分陸續恢復供電。台電人員指出，蘭嶼靠海，空氣中鹽分高，金屬物質容易被腐蝕，強風容易吹斷被鏽蝕的電桿。

今天凌晨1點多，蘭嶼颳強風吹斷一桿中電信電桿，間接導致島東清及紅頭村1041戶停電。記者羅紹平／翻攝
今天凌晨1點多，蘭嶼颳強風吹斷一桿中電信電桿，間接導致島東清及紅頭村1041戶停電。記者羅紹平／翻攝
今天凌晨1點多，蘭嶼颳強風吹斷一桿中電信電桿，間接導致島東清及紅頭村1041戶停電。記者羅紹平／翻攝
今天凌晨1點多，蘭嶼颳強風吹斷一桿中電信電桿，間接導致島東清及紅頭村1041戶停電。記者羅紹平／翻攝

台電 蘭嶼 停電

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