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人車湧景點 宜蘭礁溪五峰旗清水地熱停車場都客滿

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
端午連假第2天，車潮人潮湧向宜蘭各景區，五峰旗風景區停車場在9點客滿，現階段已啟動一進一出的停車場管制。圖／宜蘭縣政府提供
端午連假第2天，車潮人潮湧向宜蘭各景區，五峰旗風景區停車場在9點客滿，現階段已啟動一進一出的停車場管制。圖／宜蘭縣政府提供

端午連假第2天，車潮人潮湧向宜蘭各景區，其中，清水地熱在上午9點15分，250個車位客滿，五峰旗風景區停車場在9點客滿，現階段已啟動一進一出的停車場管制，並請礁溪分局協助，在山下做停車指引。

宜蘭警方指出，國5南下車流自上午6點出現，車多緩慢，蘇花改南下車流狀況較昨天減少，6點短暫車多，但行車順暢，縣內知名景點如抹茶山、傳藝中心、太平山國家森林遊樂區等陸續湧現大量人潮，員警加強交通疏導。

警方預估與提醒，今天(26日)下午3點至晚間10點，國5北向宜蘭至坪林路段將逐漸出現車潮，請用路人提早規畫行程，晚上進入宜蘭、羅東及礁溪市區用餐，因市區停車位較少，可將車輛停放於外圍停車場，避免進入市區造成壅塞，勿違規並排停車。

同時，交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心統計，昨天(25日)蘇花路廊全日南下宜蘭往花蓮方向累積車流量為2萬428輛，與今年春節與清明連假交通量不相上下，今天(26日)連假第2天，宜花地區省道車流順暢，至上午10點，台9線蘇花改南下宜蘭往花蓮方向車流量為6140輛，北上花蓮往宜蘭方向車流量為1266輛，上午7點南下最高量每小時達1033輛。

工程處表示，在旅行時間，目前蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改旅行時間約為76分，經台9丁線旅行時間約為93分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為75分，經台9丁線約為100分。

至於明天交通路況，將出現北返車潮，警方提醒，依據高公局期前預估，明天（27日）上午11點到晚上11點、後天（28日）上午10點到晚上8點北向宜蘭至坪林路段，車速恐低於每小時40公里，行車時間為平常5到7倍，明、後兩天下午2點到晚上9點國5蘇澳至頭城各交流道北向入口匝道將實施高乘載管制，用路人可養足精神多利用明(27)日0到5點及收假日0到10點國道全線暫停收費時段。

端午連假第2天，車潮人潮湧向宜蘭各景區，其中，清水地熱在上午9點15分，250個車位客滿。圖／宜蘭縣政府提供
端午連假第2天，車潮人潮湧向宜蘭各景區，其中，清水地熱在上午9點15分，250個車位客滿。圖／宜蘭縣政府提供

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