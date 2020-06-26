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台東火車站想搭小黃到長濱 車資天價5千元？ 引熱議！

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
有網友在臉書社團「台東大小事」、「就是愛台東」貼文指出昨晚自家二嫂欲從台東火車站搭排班計程車到長濱，報價為5000元，嚇死寶寶了。引起網友熱議。記者尤聰光／攝影
有網友在臉書社團「台東大小事」、「就是愛台東」貼文指出昨晚自家二嫂欲從台東火車站搭排班計程車到長濱，報價為5000元，嚇死寶寶了。引起網友熱議。記者尤聰光／攝影

端午節4天連假昨天開始，有網友在臉書社團「台東大小事」、「就是愛台東」貼文指出昨晚家人欲從台東火車站搭排班計程車到長濱，報價為5000元，嚇死寶寶了。引起網友熱議，一面倒撻伐小黃。縣府表示，會進行了解。

縣府表示，縣內計程車車資收費，都需依「按錶收費」規定收取車資，不得以其他原因為由對乘客加收額外費用，亦不得以議價、繞路等方式對乘客索取較高額車資，對於網友在臉書貼文實際狀況，會進行了解，以維護台東旅運品質。

一名網友在貼文內容寫道：「嚇死寶寶了，自家的二嫂坐火車到台東，想坐計程車回長濱南竹湖。台東車站前排班計程車報價5000」。該網友也寫到因家嫂買不到玉里的票，所以只能搭到台東，家人也因有事無法接送，且深夜沒公車可搭。

此文貼在臉書社團「台東大小事」、「就是愛台東」立刻引起大批網友熱議，「太離譜了，會嚇壞外地遊客」、「台東到高雄也不用5千元吧」、「是搭勞斯萊斯或超跑計程車嗎」、「簡直是坑人無誤」、「破壞台東觀光旅遊形象」、「叫白牌比較便宜」。

不過，有車站排班司機表示，可能是當晚那位同業司機聽錯地點了，才會報錯價，造成誤會，不然台東到長濱不太可能會報5千元，而且現在大家都遵守跳票計價。另也有司機說，火車站排班有很多外來的同業跟著排，也聽過會亂開價，這對大部分守規定的他們來說真的是一粒老鼠屎，壞了一粥鍋。

據了解，台東市到長濱鄉市區距離約85至公里，到南竹湖約73公里，車程約1小時30分，若是花蓮玉里到長濱鄉市區距離約35公里，車程約1小時。

縣府強調，倘乘客遇有上揭違規情形，可記下車號、司機姓名、搭乘時間及地點等資訊後，逕向縣府消費者服務中心、台東監理站及警察局交通隊檢舉申訴電話：消費者服務中心1950、台東監理站089-311539轉301、台東縣政府警察局089-325801。

有網友在臉書社團「台東大小事」、「就是愛台東」貼文指出昨晚自家二嫂欲從台東火車站搭排班計程車到長濱，報價為5000元，嚇死寶寶了。引起網友熱議。圖／擷取自臉書社團就是愛台東
有網友在臉書社團「台東大小事」、「就是愛台東」貼文指出昨晚自家二嫂欲從台東火車站搭排班計程車到長濱，報價為5000元，嚇死寶寶了。引起網友熱議。圖／擷取自臉書社團就是愛台東

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