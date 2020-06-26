台東熱氣球 將推活動即時影像直播服務

台東2020「台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月11日開跑，縣府兼顧防疫需求，提供鹿野高台即時影像直播服務，民眾可透過台東觀光旅遊網、台灣國際熱氣球嘉年華官網及旅行台東APP等平台，在活動期間觀看現場人潮、活動即時公告訊息等資訊。

縣府交通及觀光發展處表示，熱氣球活動即時影像，導入最新1080P高解析觀光直播系統，進行硬體設備升級，包含星光級攝影鏡頭，夜間提供高清晰影像，另備有雨刷，可由遠端控制，快速清潔鏡頭，並顯示即時溫度、降雨機率、紫外線、空氣品質、活動即時跑馬燈等資訊。

此外，即時影像也搭配救世傳播協會授權多首優美配樂，讓遊客觀看畫面同時，藉由唯美配樂，讓活動增添可看性，為10週年國際熱氣球嘉年華注入兼具「科技、人文、藝術」的貼心影音饗宴服務。

縣府交通及觀光發展處表示，依據大數據分析，嘉年華網站自5月初起瀏覽量大增，截至6月22日即突破110萬人次，日瀏覽為3.5萬人次，比去年同期高出5成；瀏覽以最新消息、光雕音樂會、繫留體驗、會場交通資訊、防疫訊息、台東好玩卡繫留預購等單元訪問度高。可推估國內遊客於暑假期間到訪量將明顯大增。