2千人湧太平山 入園回堵2公里

端午連假第2天，出遊潮多，其中，海拔近2千公尺的太平山，今天湧入2千人上山賞景遊玩，或搭蹦蹦車，入園車輛回堵2公里，羅東林區管理處雖尚未啟動總量管制，但告知分流，呼籲尚未出發的遊客選擇其他景點。

太平山是人氣景點，端午節連假吸引遊客，今天一早，通往太平山國家森林遊樂區的「宜專一線」車潮湧現，羅東林區管理處發現，到上午10點，入園人數約2千人，售票入口等待入園車輛回堵2公里，區內即將實施路邊停車。