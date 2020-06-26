端午連假第2日 蘇花改車潮蘇澳端回堵5公里至軍人公墓

端午連假第2天，蘇花改南下車潮在今天上午6點30分湧現，蘇澳警方全力疏導並發現，蘇澳地區車潮由蘇花改蘇澳端一路車多至蘇澳鎮軍人公墓前，南澳地區部分目前交通順暢，預計蘇花改南下車潮要到上午10點才會逐漸緩解。

蘇澳警分局加派警力加強蘇花改沿線交通疏導，並編排交通快打警力，如遇轄區發生交通壅塞，可即時疏導交通，維持行車順暢。

蘇澳警分局指出，今天(26日)蘇花路廊（蘇花改加蘇花公路）上午7點至下午1點，雙向禁止21噸以上大貨車通行，同時提醒用路人注意速限。

蘇澳警分局指出，蘇花改A段(蘇澳-東澳段)白米高架橋北端至東岳隧道南口，原設置最高速限時速60公里，提升至時速70公里，最低速限時速50公里，蘇澳端點至白米高架橋北端、東岳隧道南口至東澳端點原設置最高速限時速40公里，提升至時速50公里。

另外，蘇花改B段(南澳-和平段)南澳北溪橋北端路口至和平溪橋北端，原設置最高速限時速60公里，提升至時速70公里，蘇澳警分局請用路人在速限內提高車速，於速限範圍內保持安全距離。