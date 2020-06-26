聽新聞
test
0:00 / 0:00
端午連假第2日 蘇花改車潮蘇澳端回堵5公里至軍人公墓
端午連假第2天，蘇花改南下車潮在今天上午6點30分湧現，蘇澳警方全力疏導並發現，蘇澳地區車潮由蘇花改蘇澳端一路車多至蘇澳鎮軍人公墓前，南澳地區部分目前交通順暢，預計蘇花改南下車潮要到上午10點才會逐漸緩解。
蘇澳警分局加派警力加強蘇花改沿線交通疏導，並編排交通快打警力，如遇轄區發生交通壅塞，可即時疏導交通，維持行車順暢。
蘇澳警分局指出，今天(26日)蘇花路廊（蘇花改加蘇花公路）上午7點至下午1點，雙向禁止21噸以上大貨車通行，同時提醒用路人注意速限。
蘇澳警分局指出，蘇花改A段(蘇澳-東澳段)白米高架橋北端至東岳隧道南口，原設置最高速限時速60公里，提升至時速70公里，最低速限時速50公里，蘇澳端點至白米高架橋北端、東岳隧道南口至東澳端點原設置最高速限時速40公里，提升至時速50公里。
另外，蘇花改B段(南澳-和平段)南澳北溪橋北端路口至和平溪橋北端，原設置最高速限時速60公里，提升至時速70公里，蘇澳警分局請用路人在速限內提高車速，於速限範圍內保持安全距離。
警方建議，持續收聽警廣掌握路況，避開交通尖峰時段進入蘇花改及台9丁線，以免造成行車不便，另遇到塞車情況，仍應配合員警指揮及管制，遵守道路交通規則。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言