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影／海上垃圾竟是死海龜 他5年發現15隻籲別再亂丟塑膠

聯合報 / 記者游明煌／即時報導
遠方漂垃圾竟是死海龜，陳信助5年發現15隻死海龜。圖／陳信助提供
遠方漂垃圾竟是死海龜，陳信助5年發現15隻死海龜。圖／陳信助提供

「動手愛台灣」志工陳信助經常在北部海域淨灘，清除海漂垃圾，他24日早上在宜蘭石城漁港發現約80公尺處的海面上有個黃色垃圾在漂浮著，一看是一隻海龜的屍體，當時真的嚇一跳，這是他第一次看到海龜屍體在海面漂浮，研判是綠蠵龜亞成龜。陳信助感嘆，「別再亂丟塑膠垃圾到海裡傷害海龜了」，真的是一具可憐「孩子」的屍體。這是他淨灘5年4個月發現的第15隻死亡的海龜。

陳信助說，他騎機車到宜蘭石城錄製定置漁網進港的畫面，錄完之後在上方的涼亭休息吃早餐，看到約80公尺處的海面上有個黃色垃圾在漂浮著，吃完早餐後用相機拍看看是啥東西，原以為只是垃圾，一看竟是一隻海龜的屍體。

陳信助嚇一跳，因為他之前看到的死海龜都是被沖上岸的，第一次看到海龜屍體在海面漂浮，他不確定是哪一種海龜，但研判是研判是綠蠵龜的亞成龜，通報一旁的岸巡人員。

陳信助表示，他們頂著酷暑跟冬天刺骨的寒風，在海邊做環保也就是為了牠們，但是這樣的悲劇還是一再發生，也許老天爺正在告訴我們，人類對環境的保護要加快腳步了。

陳信助先前也曾在基隆與瑞芳交界處海域發現綠蠵亞成龜屍體，身上覆蓋滿是垃圾膠垃圾，讓他心裡非常難過。海龜的視力很不好，更沒有牙齒和舌頭來分辨垃圾與食物的味道，加上好奇心又強，看到東西總想咬看看，所以常在海龜屍體解剖中發現塑膠垃圾。

他表示，小海龜一出生就往外海甚至遠洋游去，等到長大一些後，有如人類的青少年時的亞成龜，就會回到沿海沿岸居住跟繁殖，回到沿海會有很多危險，影響到牠的生存，例如漁網 垃圾 漁船都是能奪走牠小命的關鍵，而且不只是死掉的海龜 算是活著的海龜，多多少少都有塑膠垃圾在肚子裡。

陳信助希望民眾，請多多關心我們的海洋環境，減少使用一次性的塑膠製品 不亂丟垃圾，減少垃圾，自備餐具飲料杯，就能見少這樣悲劇一再發生。（影片由陳信助提供）

遠方漂垃圾竟是死海龜，陳信助5年發現15隻死海龜。圖／陳信助提供
遠方漂垃圾竟是死海龜，陳信助5年發現15隻死海龜。圖／陳信助提供

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