聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／基隆廟口夜市擠爆到凌晨 營養三明治要等200多號
昨天是端午節連假第一天，各地風景區白天多湧現旅遊人潮，很多遊客晚上再到基隆廟口夜市逛街，讓夜市人潮擠爆了，一直到今天凌晨人潮都還很多，一波接一波，越晚越熱鬧，各攤位都忙翻，很多名店大排長龍，營養三明治要等200多號，泡泡冰、一口吃香腸、三兄弟豆花等，都有長長的人龍，遊客說「這人山人海像有疫情嗎？」
營養三明治生意好到不行，還特別啟用號碼牌，據一名遊客說，昨晚上9點半時和朋友來吃，抽號碼牌要等200多號，他說，人潮真的擠爆了。昨晚10點多號次牌抽到1千多號，擠得水洩不通。
據記者前往觀察，發現夜市人潮真的非常多，光從外面要擠進去都不容易，愛三路、愛四路都滿滿的人潮，現場有座位的也都坐滿人，攤商忙著點菜、上菜，十分的忙碌。一口吃香腸、泡泡冰前的人潮，都排了好幾十人，遊客還抱怨「怎麼排這麼久都沒有動？」
從台北來的李姓研究生和女友一起來，他拿到號碼牌要買營養三明治，前面還有好幾十人。還有一名買泡泡冰的小姐說，「這像有疫情嗎？真的是人山人海，大家都跑出來找吃的了」。
一名賣綜合羹的攤商說，不要再問了，煮都來不及。現場遊客多是從雙北來的遊客，也有不少本地人，遊客說，好久沒看到這種人山人海的場面了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言