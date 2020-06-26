影／基隆廟口夜市擠爆到凌晨 營養三明治要等200多號

昨天是端午節連假第一天，各地風景區白天多湧現旅遊人潮，很多遊客晚上再到基隆廟口夜市逛街，讓夜市人潮擠爆了，一直到今天凌晨人潮都還很多，一波接一波，越晚越熱鬧，各攤位都忙翻，很多名店大排長龍，營養三明治要等200多號，泡泡冰、一口吃香腸、三兄弟豆花等，都有長長的人龍，遊客說「這人山人海像有疫情嗎？」

營養三明治生意好到不行，還特別啟用號碼牌，據一名遊客說，昨晚上9點半時和朋友來吃，抽號碼牌要等200多號，他說，人潮真的擠爆了。昨晚10點多號次牌抽到1千多號，擠得水洩不通。

據記者前往觀察，發現夜市人潮真的非常多，光從外面要擠進去都不容易，愛三路、愛四路都滿滿的人潮，現場有座位的也都坐滿人，攤商忙著點菜、上菜，十分的忙碌。一口吃香腸、泡泡冰前的人潮，都排了好幾十人，遊客還抱怨「怎麼排這麼久都沒有動？」

從台北來的李姓研究生和女友一起來，他拿到號碼牌要買營養三明治，前面還有好幾十人。還有一名買泡泡冰的小姐說，「這像有疫情嗎？真的是人山人海，大家都跑出來找吃的了」。