快訊

71歲老牌學校育達高職 6月15日更名為「普林思頓」高中

英國版墾丁？50萬人潮湧入海灘 當局緊急發布重大事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆廟口夜市擠爆到凌晨 營養三明治要等200多號

聯合報 / 記者游明煌／即時報導
基隆廟口夜市擠爆到凌晨，營養三明治要等200多號。記者游明煌／攝影
基隆廟口夜市擠爆到凌晨，營養三明治要等200多號。記者游明煌／攝影

昨天是端午節連假第一天，各地風景區白天多湧現旅遊人潮，很多遊客晚上再到基隆廟口夜市逛街，讓夜市人潮擠爆了，一直到今天凌晨人潮都還很多，一波接一波，越晚越熱鬧，各攤位都忙翻，很多名店大排長龍，營養三明治要等200多號，泡泡冰、一口吃香腸、三兄弟豆花等，都有長長的人龍，遊客說「這人山人海像有疫情嗎？」

營養三明治生意好到不行，還特別啟用號碼牌，據一名遊客說，昨晚上9點半時和朋友來吃，抽號碼牌要等200多號，他說，人潮真的擠爆了。昨晚10點多號次牌抽到1千多號，擠得水洩不通。

據記者前往觀察，發現夜市人潮真的非常多，光從外面要擠進去都不容易，愛三路、愛四路都滿滿的人潮，現場有座位的也都坐滿人，攤商忙著點菜、上菜，十分的忙碌。一口吃香腸、泡泡冰前的人潮，都排了好幾十人，遊客還抱怨「怎麼排這麼久都沒有動？」

從台北來的李姓研究生和女友一起來，他拿到號碼牌要買營養三明治，前面還有好幾十人。還有一名買泡泡冰的小姐說，「這像有疫情嗎？真的是人山人海，大家都跑出來找吃的了」。

一名賣綜合羹的攤商說，不要再問了，煮都來不及。現場遊客多是從雙北來的遊客，也有不少本地人，遊客說，好久沒看到這種人山人海的場面了。

基隆廟口夜市擠爆到凌晨，營養三明治要等200多號。記者游明煌／攝影
基隆廟口夜市擠爆到凌晨，營養三明治要等200多號。記者游明煌／攝影

延伸閱讀

龍舟賽 新北消防猛男誓翻轉老二命運 基隆趣味划槳

解封不忘防疫！基隆景點現人潮 飯店入住8成

基隆男大生賣場偷拍裙底 女老師和解：原諒給他機會

影／端午節基隆不划龍舟改操立式划槳 林右昌帶頭下水

相關新聞

端午連假第2日 蘇花改車潮蘇澳端回堵5公里至軍人公墓

端午連假第2天，蘇花改南下車潮在今天上午6點30分湧現，蘇澳警方全力疏導並發現，蘇澳地區車潮由蘇花改蘇澳端一路車多至蘇澳...

影／海上垃圾竟是死海龜 他5年發現15隻籲別再亂丟塑膠

「動手愛台灣」志工陳信助經常在北部海域淨灘，清除海漂垃圾，他24日早上在宜蘭石城漁港發現約80公尺處的海面上有個黃色垃圾...

影／基隆廟口夜市擠爆到凌晨 營養三明治要等200多號

昨天是端午節連假第一天，各地風景區白天多湧現旅遊人潮，很多遊客晚上再到基隆廟口夜市逛街，讓夜市人潮擠爆了，一直到今天凌晨...

釣魚台更名風波 蘇澳取消與石垣締盟25周年活動

日本石垣市將釣魚台列嶼改名，衝擊到與姊妹市蘇澳鎮的交流，蘇澳鎮長李明哲昨天指出，原本今年10月或11月要舉行與石垣市締結...

好學橘／退休教書畫 校長變社團老師

58歲基隆市中正國小前校長楊盛錩，退休6年多來，仍在各校當社團活動老師，教學生打桌球、寫書法和畫畫等，貢獻以前所學，學生...

台東縣抽檢17家白蝦養殖場 結果今出爐皆為陰性

國內白蝦養殖日前傳出感染十足目虹彩病毒後，台東縣政府抽檢縣內17家白蝦養殖業者，結果今天出爐呈現陰性未受感染。縣長饒慶鈴...

解封不忘防疫！基隆景點現人潮 飯店入住8成

端午連假首日，基隆知名景點潮境公園和海科館湧入人潮，大型飯店入住率更達8成，疫情雖漸趨平穩，但業者仍謹慎以對，保障旅客安...

花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

疫情趨緩，國旅加溫，花蓮旅宿業好不容易迎來一波訂房熱潮，卻在端午連假第一天傳出有飯店棄單抬價、房價浮動等亂象。花蓮旅館同...

礁溪傳承222年的二龍競渡登場 不是紀念屈原

今天端午節，宜蘭縣礁溪鄉二龍競渡龍舟祭典在二龍河畔登場，依傳承222年的習俗，二龍河畔的淇武蘭、洲仔尾兩庄庄民從龍船厝迎...

影／端午節基隆不划龍舟改操立式划槳 林右昌帶頭下水

基隆市今年端午節系列活動因為新冠肺炎疫情取消，市府教育處在今天端午節特別在海邊辦了一場「龍舟板立式划槳」趣妹比賽，市長林...

連假逢高溫！花蓮海上獨木舟報名大爆滿 有人還塞在路上

端午連假逢酷暑，民眾紛紛選擇清涼消暑的活動，花蓮海洋獨木舟相當搶手，尤其清早的日出團更是大爆滿，民眾迎著日出划向清水斷崖...

原住民部落景觀優化補助 台東34部落獲補助全國之冠

原住民族委員會因應嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興措施，辦理「挺原民．優部落」部落景觀優化計畫，提案審查結果出爐，全國核定補助...

熱門新聞

全台最大紫藤花園遭檢舉違建 業者心寒：「考慮歇業」

熱爆？台南山區遊客不如預期 「比平常假日還少」

花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

桃園桃鶯路橋端午連假後 將封橋14天夜間施工

台南國際龍舟錦標賽決賽 「喬美餐廳」抱走30萬獎金

端午連假首日 嘉縣阿里山沿線住宿率爆滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。