台東縣抽檢17家白蝦養殖場 結果今出爐皆為陰性

國內白蝦養殖日前傳出感染十足目虹彩病毒後，台東縣政府抽檢縣內17家白蝦養殖業者，結果今天出爐呈現陰性未受感染。縣長饒慶鈴表示，民眾可放心選購台東好蝦。

饒慶鈴表示，今年3月至今，已抽檢17家白蝦養殖場，抽檢鄉鎮計台東市、長濱、成功、太麻里、大武、達仁等鄉鎮，抽檢項目包括白蝦檢體22件、蝦苗9件、種蝦1件、池水8件、餌料5件，檢驗結果皆為陰性。

台東縣蝦類養殖產量每年約260公噸，產值約0.6億，佔國內養蝦面積3%，白蝦總飼養面積有16公頃，養殖主要區域以台東市、成功鎮最大宗，由於台東是純淨海水養殖，深獲高端市場青睞。

另東海岸、台東市及南迴線已成為台灣純海水養殖白蝦的專區，去年還將知本臨海地區畫設海水養殖白蝦專區，由中央農委會偕同縣府農業處專責協助養殖戶。

縣府農業處長許家豪表示，養殖戶如何保持不被感染，必須做到避免前往發病地區養蝦場，以免病原傳入；外來蝦車進場前應消毒、不共用網具，場內器具應徹底消毒才可以跨池使用；進出場應更換雨鞋、並確實消毒；透過合法管道，取得健康種蝦或蝦苗。