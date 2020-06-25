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連假首日花蓮天氣炎熱 水上活動搶手

中央社 / 花蓮縣25日電

端午連假花蓮天氣正好，觀光旅遊業喜迎遊客，獨木舟業者說，4天日出團1個月前就訂滿，比往年更搶手；東大門夜市攤販說，備貨至少比平常多3倍，以住房率推算，人潮有機會超越春節。

花蓮天氣炎熱，水上活動成遊客首選，海上獨木舟、SUP（立槳衝浪）等非常熱門，遊客可以在水上享受清水斷崖景觀。王姓業者指出，秀林鄉崇德約有十餘間業者，每家幾乎都逼近客滿，他以自家日出團為例，早在1個月前都已訂滿，上午及下午團都有9成報名人數，一團約100多人。

王姓業者指出，不過受到國道塞車影響，今早4時出發的日出團就有約15人趕不上，各家業者也都有相同狀況，遲到比例偏高，也算少見。

東大門夜市也是遊客必訪景點。攤販林文松指出，過去連假前，備料至少都比平常多3倍，不過這次端午人潮連假前一天就有逼近平常週末人潮，「不少攤商都嚇到了」，今天趕緊再加碼備料。

林文松說，以這次旅宿住房率幾乎都客滿的狀況推算，預估這次端午人潮，有機會超越人數最多的春節人潮。

專程從台北來花蓮體驗水上活動的李姓民眾說，這次專程開車提前一天南下，第一天報名獨木舟下午團，明天打算去溪邊戲水，就是打算來花蓮曬黑、玩水，彌補不能出國的遺憾，他推薦，提早去回可以避開熱門車潮時段。

連假 獨木舟

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