解封不忘防疫！基隆景點現人潮 飯店入住8成

端午連假首日，基隆知名景點潮境公園和海科館湧入人潮，大型飯店入住率更達8成，疫情雖漸趨平穩，但業者仍謹慎以對，保障旅客安全。

基隆長榮桂冠酒店業務經理崔清華今天表示，疫情期間由於來客數少，原本10樓層的客房只使用2層，其餘則封閉不營業，解封後，已陸續恢復正常營運並增加人力，飯店並持續為旅客量額溫和提供酒精乾洗手，每天並以臭氧機消毒客房，旅客入住時也須填寫防疫聲明書。

崔清華說，相較228連假疫情期間入住率僅約4成，端午連假4天平均入住率達7成9，飯店也推出3天2夜新台幣4998元包含早餐優惠，直到7月14日。

北都大飯店副理林家莉向中央社記者說，疫情期間有時訂房率不到1成，隨著疫情趨緩，端午連假訂房率已達到8成。工作人員會為入住旅客量額溫，並提供酒精消毒，一旦額溫達攝氏38度將請旅客就醫並婉拒入住，此外，有使用過的客房也會每天清潔消毒，確保旅客安全。

基隆市政府表示，東、西岸旅遊服務中心人員會佩戴口罩並準備酒精供遊客消毒，各景點也將張貼公告宣導保持安全社交距離。另外，觀光巴士至少每8小時清潔消毒一次，遊客上車前由導覽人員協助量測體溫，並配有酒精及口罩供服務人員使用。

至於知名景點潮境公園停車場上午11時許幾乎客滿，不少民眾頂著豔陽與飛天掃帚裝置藝術拍照留念，還有許多潛水客前來一探海底美景。

一旁的國立海洋科技博物館入館不強制配戴口罩，館方在入口處設有紅外線體溫測量儀器及提供民眾酒精消毒，館方表示，630個車位上午已停滿，主題館內約有3000名遊客，估計下午將湧入更多人潮。

而與本島形成陸連島的和平島公園，是座擁有絕佳海景視野的地質景觀公園，沿岸的海蝕地形發達，包括海蝕崖、海蝕平台、蕈狀石等多種特殊自然景觀，園區則在服務中心播放跑馬燈，提供遊客防疫新生活資訊，並透過廣播宣導保持社交距離。

為因應端午連假旅遊人潮，基隆市警局除即時派員加強疏導外，並通報市府交通處以電子看板引導用路人避開壅塞路段。