快訊

昨確診日籍女不列本土病例 指揮中心曝原因

國五狂塞28小時持續中 遊客嘆：到宜蘭吃消夜變吃早點了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解封不忘防疫！基隆景點現人潮 飯店入住8成

中央社 / 基隆25日電
端午連假首日，基隆市知名景點潮境公園25日有不少民眾頂著豔陽前來，與飛天掃帚裝置藝術拍照留念。 中央社
端午連假首日，基隆市知名景點潮境公園25日有不少民眾頂著豔陽前來，與飛天掃帚裝置藝術拍照留念。 中央社

端午連假首日，基隆知名景點潮境公園和海科館湧入人潮，大型飯店入住率更達8成，疫情雖漸趨平穩，但業者仍謹慎以對，保障旅客安全。

基隆長榮桂冠酒店業務經理崔清華今天表示，疫情期間由於來客數少，原本10樓層的客房只使用2層，其餘則封閉不營業，解封後，已陸續恢復正常營運並增加人力，飯店並持續為旅客量額溫和提供酒精乾洗手，每天並以臭氧機消毒客房，旅客入住時也須填寫防疫聲明書。

崔清華說，相較228連假疫情期間入住率僅約4成，端午連假4天平均入住率達7成9，飯店也推出3天2夜新台幣4998元包含早餐優惠，直到7月14日。

北都大飯店副理林家莉向中央社記者說，疫情期間有時訂房率不到1成，隨著疫情趨緩，端午連假訂房率已達到8成。工作人員會為入住旅客量額溫，並提供酒精消毒，一旦額溫達攝氏38度將請旅客就醫並婉拒入住，此外，有使用過的客房也會每天清潔消毒，確保旅客安全。

基隆市政府表示，東、西岸旅遊服務中心人員會佩戴口罩並準備酒精供遊客消毒，各景點也將張貼公告宣導保持安全社交距離。另外，觀光巴士至少每8小時清潔消毒一次，遊客上車前由導覽人員協助量測體溫，並配有酒精及口罩供服務人員使用。

至於知名景點潮境公園停車場上午11時許幾乎客滿，不少民眾頂著豔陽與飛天掃帚裝置藝術拍照留念，還有許多潛水客前來一探海底美景。

一旁的國立海洋科技博物館入館不強制配戴口罩，館方在入口處設有紅外線體溫測量儀器及提供民眾酒精消毒，館方表示，630個車位上午已停滿，主題館內約有3000名遊客，估計下午將湧入更多人潮。

而與本島形成陸連島的和平島公園，是座擁有絕佳海景視野的地質景觀公園，沿岸的海蝕地形發達，包括海蝕崖、海蝕平台、蕈狀石等多種特殊自然景觀，園區則在服務中心播放跑馬燈，提供遊客防疫新生活資訊，並透過廣播宣導保持社交距離。

為因應端午連假旅遊人潮，基隆市警局除即時派員加強疏導外，並通報市府交通處以電子看板引導用路人避開壅塞路段。

端午連假首日豔陽高照，基隆市知名景點潮境公園停車場上午11時許幾乎客滿，不少民眾攜家帶眷前來欣賞山海美景。 中央社
端午連假首日豔陽高照，基隆市知名景點潮境公園停車場上午11時許幾乎客滿，不少民眾攜家帶眷前來欣賞山海美景。 中央社

基隆

延伸閱讀

影／南部疫情新變數 黃偉哲：解封照常但時間可能拉長

因應疫情 南鯤鯓首度辦理端午防疫法會

影／端午節基隆不划龍舟改操立式划槳 林右昌帶頭下水

【重磅快評】端節解封：台灣搞政治防疫 但病毒不搞政治

相關新聞

花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

疫情趨緩，國旅加溫，花蓮旅宿業好不容易迎來一波訂房熱潮，卻在端午連假第一天傳出有飯店棄單抬價、房價浮動等亂象。花蓮旅館同...

解封不忘防疫！基隆景點現人潮 飯店入住8成

端午連假首日，基隆知名景點潮境公園和海科館湧入人潮，大型飯店入住率更達8成，疫情雖漸趨平穩，但業者仍謹慎以對，保障旅客安...

礁溪傳承222年的二龍競渡登場 不是紀念屈原

今天端午節，宜蘭縣礁溪鄉二龍競渡龍舟祭典在二龍河畔登場，依傳承222年的習俗，二龍河畔的淇武蘭、洲仔尾兩庄庄民從龍船厝迎...

影／端午節基隆不划龍舟改操立式划槳 林右昌帶頭下水

基隆市今年端午節系列活動因為新冠肺炎疫情取消，市府教育處在今天端午節特別在海邊辦了一場「龍舟板立式划槳」趣妹比賽，市長林...

連假逢高溫！花蓮海上獨木舟報名大爆滿 有人還塞在路上

端午連假逢酷暑，民眾紛紛選擇清涼消暑的活動，花蓮海洋獨木舟相當搶手，尤其清早的日出團更是大爆滿，民眾迎著日出划向清水斷崖...

原住民部落景觀優化補助 台東34部落獲補助全國之冠

原住民族委員會因應嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興措施，辦理「挺原民．優部落」部落景觀優化計畫，提案審查結果出爐，全國核定補助...

卜蜂撤照 花蓮縣府趕下月議會臨會前發公文

花蓮縣政府23日宣布，撤銷卜蜂6處養雞場已取得的各項許可及執照。縣長徐榛蔚昨率各處首長到鳳林鎮公所舉辦說明會，面對居民要...

南迴鐵路電氣化 最美多良站恐殺風景

南迴鐵路電氣化工程預計今年底通車，有民眾擔心，電氣化後的電纜線及電桿恐讓多良站失去原有美貌，鐵道局第四工程段表示，已將電...

台東車站門戶掛東女釘畫 師生怨地點差嘸人看

台東縣府執行「台東車站門戶道路景觀提升計畫」，委外廠商邀請台東女中美術班師生與釘畫藝術家胡達華合作打造巨幅釘畫，作品已掛...

基隆希望之丘通廊動土 免爬山繞路

基隆市中正公園「希望之丘」山城社區通廊系統建構工程昨天動土，將連結自信二路、信四路建置電梯，未來從東岸郵輪和信二路停車場...

基隆安樂內湖線公車 7月起增3班

基隆市跳蛙公車「安樂內湖線」去年9月在安樂區上路後，往返內湖的通勤族使用率高，但民眾反映只有10班次，供不應求，副議長林...

髮飾珠珠卡3歲童鼻孔 警車開道助家長送醫取出

台東1名3歲女童不慎將髮飾圓珠塞進鼻孔內，導致呼吸困難，女童母親見狀情急之下求助警方，員警立即開巡邏車鳴笛開道，從鹿野一...

熱門新聞

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

許崑源今火化27日告別式 陳其邁捻香

突襲稽查酒店 柯文哲狂電建管處「外行人一看就不對」

好有愛！金門知名牛排館免費請家扶兒童吃牛排

花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

淡水人口暴增水資中心擴建 每日將可處理近6萬噸汙水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。