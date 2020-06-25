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端午連假首日人車湧花蓮 風景區加派人力交管

中央社 / 花蓮縣25日電

端午連假首日天氣良好，蘇花改宜蘭往花蓮方向，截至今天上午10時，累積近9000輛車次，花蓮段部分車多但不至於回堵，警方也加派人力在風景區實施交管。

公路總局第四區養護工程處統計，蘇花改凌晨零時起就出現南下花蓮車潮，凌晨3時起進入高峰，每小時維持約1000輛的交通量，以清晨5時1136輛最高量，截至上午10時，宜蘭往花蓮車流量累計近9000輛，通行時間約130分鐘。

花蓮縣警局交通警察隊長黃增樟指出，今天上午南下車潮明顯增多，蘇花改花蓮段車多但順暢，都能維持正常速限，沒有回堵狀況，警方全日加派人員在七星潭、太魯閣等風景區進行交通疏導。

花蓮天氣炎熱，但不減民眾出遊興致；太魯閣國家公園管理處指出，早上8時許就有民眾入園，天祥、白楊步道及九曲洞等步道停車場幾乎都停滿，入園人數有機會突破今年最多。

市區部分，知名小吃店出現排隊人潮，尤其冰店、飲料店生意最好，人潮生意強強滾。從台北來花蓮旅遊的黃姓民眾說，趁著連假跟朋友相約到東部旅遊，前兩週訂房、租車差點預約不到，打了好幾間民宿才終於訂到，早上火車上也有很多站票遊客，「可見大家真的都悶壞了」。

太魯閣國家公園 蘇花改

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