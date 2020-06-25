礁溪傳承222年的二龍競渡登場 不是紀念屈原

今天端午節，宜蘭縣礁溪鄉二龍競渡龍舟祭典在二龍河畔登場，依傳承222年的習俗，二龍河畔的淇武蘭、洲仔尾兩庄庄民從龍船厝迎出龍船，經絞船、絞尾槳、力度、插順風旗、艾草、淨香祭拜後，沾硃砂點睛，沿途敲鑼，扛龍舟下水，在二龍河上獻紙頭，展開競渡，特別的是，二龍競渡並非為了紀念愛國詩人屈原舉辦，而是以競渡方式祭拜河神，祈求平安，可說獨一無二。

礁溪鄉公所指出，礁溪二龍競渡擁有222年的歷史，民國90年列爲交通部觀光局「國家12大民俗節慶活動」、95年登錄為宜蘭縣政府節慶文化資產，是礁溪也是宜蘭甚至是全國最寶貴的文化資產，今年因疫情，停辦陸上活動，但傳統龍舟祭典儀式今天端午節，照舊舉行，在淇武蘭庄、洲仔尾庄各廣場祭拜，二龍河上賽龍舟，透過上下庄祭典、龍船戲、遊港、上下庄扒平安等，也祈求疫情早日結束、國泰民安。

至於二龍競渡的由來，鄉公所表示，二龍競渡並非為了紀念愛國詩人屈原舉辦，而是以競渡方式祭拜河神，祈求平安，龍舟祭典、龍舟造型與競渡方式，不僅是應景的民俗節慶活動，更是莊嚴肅穆的宗教任務，龍舟造型極為特殊，船身猶如大型鴨母船，船首、船尾及船槳均彩繪太極圖形，船頭畫有一對麒麟，兩側各有凸起的黑白雙眼，船身畫上舞爪金龍，在水中具有避邪效用，上庄的淇武蘭船持綠槳，而下庄的洲仔尾船持紅槳。