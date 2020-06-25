影／端午節基隆不划龍舟改操立式划槳 林右昌帶頭下水

基隆市今年端午節系列活動因為新冠肺炎疫情取消，市府教育處在今天端午節特別在海邊辦了一場「龍舟板立式划槳」趣妹比賽，市長林右昌也下水和議員隊比賽，林右昌和市府員工隊奮力向前划，與議員隊幾乎平分秋色。

林右昌說，基隆市海洋城市，教育特別注意與海洋的連結，今天小朋友製作小船，用橡皮筋帶動比誰的快，大朋友則在海上比賽立式划槳。他今天特別和議員一起下水，希望大家都玩得開心。對於基隆轄內的水域，市府會以休憩、觀光的角度來營造屬於基隆的幸福感，讓民眾親近海洋。

市府隊划完後靠岸，林右昌表示，他以前也划過龍舟，還是划龍舟比較累，但立槳很好玩，希望大家都來玩立槳。

教育處表示，今天在小艇碼頭進行的體驗式趣味競賽，由國中和國小高年級學生組隊參加，利用龍舟板立式划槳競速，每隊8人，並由海大教練擔任舵手，學生必須靠團隊合作的精神才能有好成績。