聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／端午節基隆不划龍舟改操立式划槳 林右昌帶頭下水
基隆市今年端午節系列活動因為新冠肺炎疫情取消，市府教育處在今天端午節特別在海邊辦了一場「龍舟板立式划槳」趣妹比賽，市長林右昌也下水和議員隊比賽，林右昌和市府員工隊奮力向前划，與議員隊幾乎平分秋色。
林右昌說，基隆市海洋城市，教育特別注意與海洋的連結，今天小朋友製作小船，用橡皮筋帶動比誰的快，大朋友則在海上比賽立式划槳。他今天特別和議員一起下水，希望大家都玩得開心。對於基隆轄內的水域，市府會以休憩、觀光的角度來營造屬於基隆的幸福感，讓民眾親近海洋。
市府隊划完後靠岸，林右昌表示，他以前也划過龍舟，還是划龍舟比較累，但立槳很好玩，希望大家都來玩立槳。
教育處表示，今天在小艇碼頭進行的體驗式趣味競賽，由國中和國小高年級學生組隊參加，利用龍舟板立式划槳競速，每隊8人，並由海大教練擔任舵手，學生必須靠團隊合作的精神才能有好成績。
教育處長林祝里說，今年端午節基隆划水上龍舟板，讓學生有不同的體驗，大小朋友都玩得很開心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言