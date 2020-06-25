連假首日南迴公路北上車流大 警現場維持交管

端午節4天連續假期首日，台東境內公路交通除省道台9線南迴改、台11線北上車流變多，行車大致都非常順暢，警方預估今天中午過後車流會逐漸增加。提醒用路人一定要遵守交通規則，遵循現場交管指揮。

警方表示，首日交通狀況大致良好，省道台9線南迴改、台11線北上車流早上9時過後開始變多，車速維持在50、60公里，行車大致保持順暢，幾個熱門景點包括多良車站、伯朗大道及水往上流路段，有警力機動維持交通，車流沒有回堵的情形。