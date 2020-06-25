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連假逢高溫 花蓮海上獨木舟報名大爆滿有人還塞在路上

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
端午連假第一天，不少遊客參加花蓮秀林鄉崇德地區的海上獨木舟日出團，享受清涼刺激的水上活動。記者王燕華／翻攝
端午連假第一天，不少遊客參加花蓮秀林鄉崇德地區的海上獨木舟日出團，享受清涼刺激的水上活動。記者王燕華／翻攝

端午連假逢酷暑，民眾紛紛選擇清涼消暑的活動，花蓮海洋獨木舟相當搶手，尤其清早的日出團更是大爆滿，民眾迎著日出划向清水斷崖，划到一半跳入海裡消暑氣，大喊「好涼」。

中央氣象局今天上午更新高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，全台高溫，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

酷熱的天氣，讓遊客往海洋公園、溪邊等消暑地方跑。花蓮縣秀林鄉崇德地區10多家獨木舟業者，連假報名情況相當好，凌晨3、4時出發的日出團最搶手，幾乎都額滿。

「56號基地」王姓業者表示，端午連假原本就是獨木舟的旺季，因海象平穩，很適合划獨木舟。今年4天連假加上持續高溫，報名情況相當好。

他每天出清晨3點半的日出團、上午8時的上午團和下午1時30分的下午團，報名約8、9成，一整天報名的遊客有上百人，尤其可以邊迎日出，邊欣賞清水斷崖的日出團最搶手，一到海上，遊客紛紛縱身跳入海裡，全身浸泡在海水中，享受清涼。

不過，因為蘇花改塞爆，有不少原本報名上午划獨木舟的遊客塞在半路，被迫取消。王姓業者說，他的日出團就有10多名遊客「直接消失」，經詢問才知道原來是塞車無法在預定時間趕到。

除了海上獨木舟，花蓮海洋公園、台開新天堂樂園、七星潭、太魯閣國家公園也現人潮。花蓮海洋公園一早就有上千人入園一遊，除了欣賞海獅海豚表演，漂漂河等戲水設施最受歡迎，小朋友看到園區內的噴水池，更馬上衝進去，又跳又蹦玩得很開心。

端午連假花蓮海上獨木舟熱門，尤以可邊划向清水斷崖、邊迎日出的日出團最搶手。圖／56號基地提供
端午連假花蓮海上獨木舟熱門，尤以可邊划向清水斷崖、邊迎日出的日出團最搶手。圖／56號基地提供
花蓮秀林鄉崇德地區的海上獨木舟，在端午連假相當搶手。圖／56號基地提供
花蓮秀林鄉崇德地區的海上獨木舟，在端午連假相當搶手。圖／56號基地提供

獨木舟 高溫 連假

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