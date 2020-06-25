原住民部落景觀優化補助 台東34部落獲補助全國之冠

原住民族委員會因應嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興措施，辦理「挺原民．優部落」部落景觀優化計畫，提案審查結果出爐，全國核定補助102案，其中，台東縣獲得34案補助為全國之冠。

縣府原民處表示，獲補助部落透過景觀優化計畫，將進行文化意象公共設施修繕、傳統家屋修繕美化，設置或維護導覽路徑指示牌及遊憩景點環境改善及部落景觀特色升級及優化。

部落景觀優化計畫從今年4月20日開始受理申辦至5月20日止，全國共計有748個部落，超過300個部落申辦，最後核定補助102案，台東縣獲得34案補助，每案補助40萬元。

縣府原民處表示，此計畫鼓勵採雇工購料方式，補助部落族人工資及相關材料所需費用。部落景觀特色升級及優化，提升旅遊競爭力，自然引領國內外旅人願意來部落旅遊、消費。