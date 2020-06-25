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端午連假首日港口擠爆！ 綠島、蘭嶼預估湧進5千人
疫情趨緩，解封後第一個連假首日，各地出現返鄉出遊人潮，台東市富岡漁港，今早湧進大批前往綠島及蘭嶼的旅客，可以說擠爆港口。海巡人員表示，今天18個船班，遊客量預估5千人。
「連假大家都出來玩，想不到人這麼多。」計程車林姓司機說，早上市區到富岡漁港已經來回跑5趟了，港口碼頭都是人，大家悶壞了，都跑來台東玩，這樣也好多拚一下經濟。
一名台中吳姓遊客說：「原本打算暑假去土耳其，但疫情關係沒辦法去，只好利用端午連假，帶全家到綠島玩4天3夜，台東天氣超好的，一定玩的很愉快」。
富岡漁港今天早上8點不到，就湧現人潮，現場近5百名來自全台各地的遊客，準備搭客輪前往蘭嶼、綠島，遊客一個挨一個，完全沒人在意防疫社交安全距離，但搭船前還是得量體溫。
海巡人員表示，綠島及蘭嶼今天共計18個船班，依售票每班滿船的情況，預估遊客量有5千人，提醒遊客除了保持社交安全距離，搭船還是盡量戴口罩。
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