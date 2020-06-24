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髮飾珠珠卡3歲童鼻孔 警車開道助家長送醫取出
台東1名3歲女童不慎將髮飾圓珠塞進鼻孔內，導致呼吸困難，女童母親見狀情急之下求助警方，員警立即開巡邏車鳴笛開道，從鹿野一路到市區馬偕醫院，車程不到半個小時內，最後醫師順利從鼻孔內取出異物，讓女童呼吸暢通。
「警察先生幫幫忙！我3歲小孩鼻孔內有異物呼吸困難，能不能幫送醫。」鹿野分駐所值班台昨天下午2點，一輛白色轎車停靠分駐所前，車上一名婦女下車，走進值班台神情焦急的開口求助警方協助，準備執行巡邏勤務的員警聽聞，立即開巡邏車鳴笛開道。
白色轎車緊緊跟隨巡邏車，一路從鹿野火速開往市區馬偕醫院，途中不少車輛聽到警鳴聲，都主動讓道通行，原本40分鐘的車程，僅花了20幾分鐘抵達醫院。
幸經急診室醫師診斷後，醫師以手電筒燈光照入鼻孔，發現有一小珠珠卡在鼻腔內，並用尖嘴夾順利將其夾出，孩童呼吸立馬恢復順暢，也讓在場所有人鬆了一大口氣。
警方表示，女童在車上把玩髮飾時，不慎將髮飾上的小珠珠塞入兩個鼻孔內，導致女童呼吸困難，醫師也直說還好小珠珠卡在鼻腔沒掉入呼吸道內，否則就麻煩了。同時呼籲家長因隨時注意孩童狀況，盡可能不要讓孩子手邊把玩物品，以免誤吞食或其他危險行為發生。
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