快訊

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

輕鬆了解實價登錄新制7月1日上路 3影片掌握買賣屋權益

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府地政處今天舉辦實價登錄申報模擬演練作業。圖／基隆市政府提供
基隆市政府地政處今天舉辦實價登錄申報模擬演練作業。圖／基隆市政府提供

實價登錄新制7月1日上路，至地政事務所送件申請買賣登記時，須同時一併申報實價登錄。基隆市政府地政處今天舉辦實價登錄申報模擬演練作業，並提供三大便民服務措施，包括專人主動式服務、簡化等待及叫號流程、聯合核對身分。民眾可以一處取號，全程服務，由單一櫃台同時受理買賣登記案件及實價登錄申報書。

基隆市政府地政處長蘇昱彰指出，蘇昱彰表示，為使民眾可以預先了解實價登錄新制內容，市府自行製作3支宣導短片，簡易說明新制變革重點以及申報流程，讓民眾可以知道這項與自身購屋權益息息相關的新政策。

實價登錄新制重點之一，就是申報時機提前，將買賣登記與實價登錄申報併同辦理，而非現行的買賣登記完畢後30天內才申報實價登錄，優點是將可大幅縮短近1個月的實價資訊揭露期程，更加即時提供外界知的權利。

為了確保未來民眾申報實價登錄流程順暢，基隆市地政事務所今天模擬演練作業。民眾可以一處取號，地所全程服務，由單一櫃台同時受理買賣登記案件及實價登錄申報書。對於補申報或更正申報案件，則由實價登錄櫃台專責辦理，分流案件加速櫃台辦理速度，縮短民眾等候時間。

演練現場模擬了4種不同的送件情境及突發狀況，進行真人實地演出，並搭配旁白講解，清楚呈現未來民眾送件動線及臨櫃作業流程。

民眾可參考下方連結，新制變革重點以及申報流程：

1、基隆市政府地政小學堂-108年實價登錄修法須知（https://youtu.be/3sFDKN07N_k）

2、實價登錄新制介紹（https://reurl.cc/E7Mb8v）

3、實價登錄新制操作示範（https://reurl.cc/rxjKdZ）

基隆市政府地政處今天舉辦實價登錄申報模擬演練作業。圖／基隆市政府提供
基隆市政府地政處今天舉辦實價登錄申報模擬演練作業。圖／基隆市政府提供
基隆市政府地政處今天舉辦實價登錄申報模擬演練作業。圖／基隆市政府提供
基隆市政府地政處今天舉辦實價登錄申報模擬演練作業。圖／基隆市政府提供

基隆

延伸閱讀

實價登錄新制上路 內政部7月新制一次看

比疫情可怕 下半年房市民眾最擔心這隻灰犀牛

店面待租量 前五月暴增

出價看過來！北市宣布實價每日揭露、棟棟可查

相關新聞

髮飾珠珠卡3歲童鼻孔 警車開道助家長送醫取出

台東1名3歲女童不慎將髮飾圓珠塞進鼻孔內，導致呼吸困難，女童母親見狀情急之下求助警方，員警立即開巡邏車鳴笛開道，從鹿野一...

花蓮震災安心住宅今上梁 力拚明年2月6日前完工

花蓮0206地震後，有44受災戶決定異地重建，縣府興建希望工程安心住宅，今天在新城鄉舉行上梁典禮，縣長徐榛蔚邀請地震災害...

宜蘭生態綠舟「神秘河道」 明起首度夜間開放還可夜航

宜蘭縣政府今天宣布，啟動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，首站是冬山河生態綠舟，園區近期因宛如異國奇特美景「神秘河道」，...

蘇澳漁民遭日船干擾 林姿妙與漁民譴責並抗議

蘇澳漁船昨天在台日漁業作業協議海域遭日船干擾，宜蘭長林姿妙今天與蘇澳地區漁會、漁民同聲譴責日船作法失當，並表達嚴正抗議...

卜蜂撤照下一步 花蓮縣府：下月臨時會前發正式公文

花蓮縣政府昨天宣布，因卜蜂未與民眾達成共識，將依法撤銷已取得的各項許可及執照，今天縣長徐榛蔚率各處首長到鳳林鎮公所召開說...

基隆跳蛙公車「安樂內湖線」 7 月起再增加3班車

基隆市跳蛙公車「安樂內湖線」去年9月在安樂區上路後，往返內湖的通勤族使用率高，但民眾反映只有10班次造成供不應求的情形，...

影／基隆中正公園希望之丘動土 徐國勇：帶動觀光人潮

基中市中正公園「希望之丘」山城社區通廊系統建構工程，將進行道路拓寬、觀景廣場設置、社區上山步道，用來連結自信二路、信四路...

台東足球三級銜接 體育署長高俊雄：均衡區域發展

台東縣豐田國中足球隊，今年4月奪得全國國男組11人制足球聯賽冠軍，也是台東第一座足球冠軍獎盃後，廣受各界重視足球發展。除...

台船員工憂心潛艦園區影響生計 基隆藍營民代聲援

台船基隆廠員工日前在廠區抗議，指4年虧120億元，要求董事長下台，並憂心將設置的潛艦園區恐影響原有生產線，憂生計受影響，...

放生變放死？上百尾黑鯛暴斃 基隆要罰

基隆和平島的台船基隆廠，21日有宗教團體進入放生，直接在岸邊放生400多尾成魚黑鯛，信眾以接力方式搬運，現場並播放經文，...

亞泥釋善意願諮商 環團：先撤礦權展限上訴

花蓮新城山礦權展延案爭議多時，亞泥前天主動承諾啟動原住民諮商後，昨上午召開股東會，環團在場外聲明，放棄以小股東身分進入股...

花縣府將撤照 卜蜂回嗆提訴願索賠

卜蜂企業計畫在花蓮設置6處養雞場，遭居民強烈抗議，花蓮縣政府昨宣布，因卜蜂未與民眾達成共識，也沒有意願舉辦公聽會，縣府將...

熱門新聞

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

金門限定！1+1振興券7/17開始發放 民眾花2千領4千

大巨蛋又偷裝吸音棉 柯文哲：遠雄、建管處搞什麼鬼？

端午連假明天啟動 暢遊台中交通疏運看這邊

第一座可可創生莊園 誕生雲林

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。