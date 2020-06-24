輕鬆了解實價登錄新制7月1日上路 3影片掌握買賣屋權益

實價登錄新制7月1日上路，至地政事務所送件申請買賣登記時，須同時一併申報實價登錄。基隆市政府地政處今天舉辦實價登錄申報模擬演練作業，並提供三大便民服務措施，包括專人主動式服務、簡化等待及叫號流程、聯合核對身分。民眾可以一處取號，全程服務，由單一櫃台同時受理買賣登記案件及實價登錄申報書。

基隆市政府地政處長蘇昱彰指出，蘇昱彰表示，為使民眾可以預先了解實價登錄新制內容，市府自行製作3支宣導短片，簡易說明新制變革重點以及申報流程，讓民眾可以知道這項與自身購屋權益息息相關的新政策。

實價登錄新制重點之一，就是申報時機提前，將買賣登記與實價登錄申報併同辦理，而非現行的買賣登記完畢後30天內才申報實價登錄，優點是將可大幅縮短近1個月的實價資訊揭露期程，更加即時提供外界知的權利。

為了確保未來民眾申報實價登錄流程順暢，基隆市地政事務所今天模擬演練作業。民眾可以一處取號，地所全程服務，由單一櫃台同時受理買賣登記案件及實價登錄申報書。對於補申報或更正申報案件，則由實價登錄櫃台專責辦理，分流案件加速櫃台辦理速度，縮短民眾等候時間。

演練現場模擬了4種不同的送件情境及突發狀況，進行真人實地演出，並搭配旁白講解，清楚呈現未來民眾送件動線及臨櫃作業流程。

民眾可參考下方連結，新制變革重點以及申報流程：

1、基隆市政府地政小學堂-108年實價登錄修法須知（https://youtu.be/3sFDKN07N_k）

2、實價登錄新制介紹（https://reurl.cc/E7Mb8v）