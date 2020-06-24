快訊

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮震災安心住宅今上梁 力拚明年2月6日前完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮0206地震後，有44受災戶決定異地重建，縣府興建希望工程安心住宅基地，今天在新城鄉舉行上梁典禮。記者王思慧／攝影
花蓮0206地震後，有44受災戶決定異地重建，縣府興建希望工程安心住宅基地，今天在新城鄉舉行上梁典禮。記者王思慧／攝影

花蓮0206地震後，有44受災戶決定異地重建，縣府興建希望工程安心住宅，今天在新城鄉舉行上梁典禮，縣長徐榛蔚邀請地震災害捐款管理及監督委員會召集委員張善政一同參與，期盼營造廠商能在明年2月6日前完工，讓重建戶早日入住。

107年2月6日花蓮縣發生強烈地震，造成雲門翠堤、吾居吾宿、白金雙星共3棟建築物嚴重受創或倒塌，經縣府團隊迅速完成救援、拆除、安置、救助等相關重建作業，其中有44住戶選擇異地重建。

希望工程安心住宅基地位於新城鄉嘉南段113、115及115-1地號等3筆縣有土地上，面積約885坪，依每坪11萬救助金標準為工程造價，總計1億4千多萬元，建築物興建5層電梯住宅並取得耐震標章，計有44戶坪數分別有15坪、23坪、30坪及40坪四種規格。

建設處表示，縣府當時成立0206地震災害捐款管理及監督委員會，特聘前行政院長張善政擔任召集委員，副縣長蔡運煌為副召集委員，同時為異地重建的住戶，推動希望工程安心住宅，由縣府提供平台。

參與異地重建戶成立「重建委員會」，選出3位重建戶代表，與統包營造廠商，以及連帶保證公司簽訂契約，並由建築師事務所執行設計監造，委託建築經理公司執行付款履約及工程進度等管控。

安心住宅自去年1月10日完成房屋位置抽籤，歷經召開數次協調會於9月25日正式動工，施工迄今將滿9個月，進度保持領先。

張善政表示，歷經2年多的努力，安心住宅讓住戶不止是入住安心，也代表另一個人生里程碑，能夠擺脫0206的地震陰霾，讓重建戶能有新的人生。

徐榛蔚肯定並感謝縣府建設處及3位重建戶代表，在這重建的過程中不斷溝通、協調，做縣府與住戶之間的潤滑劑，讓安心住宅可以順利進行、圓滿成功。

0206震災後，有44戶要異地重建，花蓮縣府辦理安心住宅，力拼明年2月6日前完工。記者王思慧／攝影
0206震災後，有44戶要異地重建，花蓮縣府辦理安心住宅，力拼明年2月6日前完工。記者王思慧／攝影

地震 建築 張善政

延伸閱讀

卜蜂撤照下一步 花蓮縣府：下月臨時會前發正式公文

花縣府將撤照 卜蜂回嗆提訴願索賠

卜蜂與居民沒達成共識 花蓮縣府依法予以撤照

花蓮教育處長羈押禁見 縣長徐榛蔚到場關心家屬

相關新聞

髮飾珠珠卡3歲童鼻孔 警車開道助家長送醫取出

台東1名3歲女童不慎將髮飾圓珠塞進鼻孔內，導致呼吸困難，女童母親見狀情急之下求助警方，員警立即開巡邏車鳴笛開道，從鹿野一...

花蓮震災安心住宅今上梁 力拚明年2月6日前完工

花蓮0206地震後，有44受災戶決定異地重建，縣府興建希望工程安心住宅，今天在新城鄉舉行上梁典禮，縣長徐榛蔚邀請地震災害...

宜蘭生態綠舟「神秘河道」 明起首度夜間開放還可夜航

宜蘭縣政府今天宣布，啟動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，首站是冬山河生態綠舟，園區近期因宛如異國奇特美景「神秘河道」，...

蘇澳漁民遭日船干擾 林姿妙與漁民譴責並抗議

蘇澳漁船昨天在台日漁業作業協議海域遭日船干擾，宜蘭長林姿妙今天與蘇澳地區漁會、漁民同聲譴責日船作法失當，並表達嚴正抗議...

卜蜂撤照下一步 花蓮縣府：下月臨時會前發正式公文

花蓮縣政府昨天宣布，因卜蜂未與民眾達成共識，將依法撤銷已取得的各項許可及執照，今天縣長徐榛蔚率各處首長到鳳林鎮公所召開說...

基隆跳蛙公車「安樂內湖線」 7 月起再增加3班車

基隆市跳蛙公車「安樂內湖線」去年9月在安樂區上路後，往返內湖的通勤族使用率高，但民眾反映只有10班次造成供不應求的情形，...

影／基隆中正公園希望之丘動土 徐國勇：帶動觀光人潮

基中市中正公園「希望之丘」山城社區通廊系統建構工程，將進行道路拓寬、觀景廣場設置、社區上山步道，用來連結自信二路、信四路...

台東足球三級銜接 體育署長高俊雄：均衡區域發展

台東縣豐田國中足球隊，今年4月奪得全國國男組11人制足球聯賽冠軍，也是台東第一座足球冠軍獎盃後，廣受各界重視足球發展。除...

台船員工憂心潛艦園區影響生計 基隆藍營民代聲援

台船基隆廠員工日前在廠區抗議，指4年虧120億元，要求董事長下台，並憂心將設置的潛艦園區恐影響原有生產線，憂生計受影響，...

放生變放死？上百尾黑鯛暴斃 基隆要罰

基隆和平島的台船基隆廠，21日有宗教團體進入放生，直接在岸邊放生400多尾成魚黑鯛，信眾以接力方式搬運，現場並播放經文，...

亞泥釋善意願諮商 環團：先撤礦權展限上訴

花蓮新城山礦權展延案爭議多時，亞泥前天主動承諾啟動原住民諮商後，昨上午召開股東會，環團在場外聲明，放棄以小股東身分進入股...

花縣府將撤照 卜蜂回嗆提訴願索賠

卜蜂企業計畫在花蓮設置6處養雞場，遭居民強烈抗議，花蓮縣政府昨宣布，因卜蜂未與民眾達成共識，也沒有意願舉辦公聽會，縣府將...

熱門新聞

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

金門限定！1+1振興券7/17開始發放 民眾花2千領4千

大巨蛋又偷裝吸音棉 柯文哲：遠雄、建管處搞什麼鬼？

端午連假明天啟動 暢遊台中交通疏運看這邊

第一座可可創生莊園 誕生雲林

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。