花蓮震災安心住宅今上梁 力拚明年2月6日前完工

花蓮0206地震後，有44受災戶決定異地重建，縣府興建希望工程安心住宅，今天在新城鄉舉行上梁典禮，縣長徐榛蔚邀請地震災害捐款管理及監督委員會召集委員張善政一同參與，期盼營造廠商能在明年2月6日前完工，讓重建戶早日入住。

107年2月6日花蓮縣發生強烈地震，造成雲門翠堤、吾居吾宿、白金雙星共3棟建築物嚴重受創或倒塌，經縣府團隊迅速完成救援、拆除、安置、救助等相關重建作業，其中有44住戶選擇異地重建。

希望工程安心住宅基地位於新城鄉嘉南段113、115及115-1地號等3筆縣有土地上，面積約885坪，依每坪11萬救助金標準為工程造價，總計1億4千多萬元，建築物興建5層電梯住宅並取得耐震標章，計有44戶坪數分別有15坪、23坪、30坪及40坪四種規格。

建設處表示，縣府當時成立0206地震災害捐款管理及監督委員會，特聘前行政院長張善政擔任召集委員，副縣長蔡運煌為副召集委員，同時為異地重建的住戶，推動希望工程安心住宅，由縣府提供平台。

參與異地重建戶成立「重建委員會」，選出3位重建戶代表，與統包營造廠商，以及連帶保證公司簽訂契約，並由建築師事務所執行設計監造，委託建築經理公司執行付款履約及工程進度等管控。

安心住宅自去年1月10日完成房屋位置抽籤，歷經召開數次協調會於9月25日正式動工，施工迄今將滿9個月，進度保持領先。

張善政表示，歷經2年多的努力，安心住宅讓住戶不止是入住安心，也代表另一個人生里程碑，能夠擺脫0206的地震陰霾，讓重建戶能有新的人生。