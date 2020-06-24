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宜蘭生態綠舟「神秘河道」 明起首度夜間開放還可夜航

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今天宣布，啟動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，首站是冬山河生態綠舟，園區近期因宛如異國奇特美景「神秘河道」，成網紅秘境。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天宣布，啟動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，首站是冬山河生態綠舟，園區近期因宛如異國奇特美景「神秘河道」，成網紅秘境。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府今天宣布，啟動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，首站是冬山河生態綠舟，園區近期因宛如異國奇特美景「神秘河道」，成網紅秘境，開園4年多來，從未開放夜間入園，配合「蘭陽越夜越美麗」，宜蘭縣政府今晚點燈，明天（25日）起，除白天開放入園外，更首度開放生態綠舟的大地遊戲區，從晚上6點至10點，免費入園，讓遊客夜間探索體驗，同時首度啟動遊船夜航。

縣政府指出，開放夜間探索的生態綠舟大地遊戲區內，維持自然環境教育、體驗功能外，在不干擾自然生態休息的原則下，可沿著管理中心周圍、大草坪區及遊園主動線步道至森之脈橋右岸，沿途觀察林間的鳥類及烏鶖、藍鵲、貓頭鷹、獼猴等裝置藝術。

此外，生態綠舟也首度啟動夜間遊船，遊客可以選擇搭乘夜航光之船，從不同角度欣賞生態綠舟夜間光影風貌，航程途中會經過一座由七彩線條所串聯橋身的森之脈橋，當夜幕降臨之際，橋身閃爍著浪漫光雕燈影，結合冬山河河域倒影波紋，浩瀚星空下，彷彿進入一處七彩流域的夢幻世界。

同時，縣政府指出，為豐富園區親子樂趣，冬山河生態綠舟賣店規畫多元的餐飲服務及系列微型體驗活動，來到這裡不只感受大自然夜幕美景，你還能愜意舒適坐躺在綠茵上，看場星光露天電影，生態綠舟園區餐飲服務也同步開放至晚上10點。

縣政府指出，生態綠舟大地遊戲區夜間免費入園，不過搭船夜航仍要購票，全票75元，定時航班，假日(六、日例假及國定連續假日)與寒暑假期(寒假期間為每年1月15日至2月底，暑假期間為每年7月1日至8月31日，每日晚間3航班7點、7點30分、8點，遊客中心票口現場受理購票。

預約航班非假日及非寒暑假期，預約日當晚7點開航，末班為晚上8點，並需於預訂搭船日前一星期洽訂，賣店微型活動預約購票電話（03）9591363，無委外賣店時，由遊客中心受理預約。

宜蘭縣政府今天宣布，啟動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，首站是冬山河生態綠舟。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天宣布，啟動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，首站是冬山河生態綠舟。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天宣布，啟動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，首站是冬山河生態綠舟，首度啟動遊船夜航。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天宣布，啟動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，首站是冬山河生態綠舟，首度啟動遊船夜航。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天宣布，啟動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，首站是冬山河生態綠舟，園區近期因宛如異國奇特美景「神秘河道」，成網紅秘境。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天宣布，啟動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，首站是冬山河生態綠舟，園區近期因宛如異國奇特美景「神秘河道」，成網紅秘境。圖／宜蘭縣政府提供

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