快訊

染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

蘇澳漁民遭日船干擾 林姿妙與漁民譴責並抗議

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
蘇澳籍漁船盛福16號。圖／宜蘭縣政府提供
蘇澳籍漁船盛福16號。圖／宜蘭縣政府提供

蘇澳漁船昨天在台日漁業作業協議海域遭日漁船干擾，宜蘭長林姿妙今天與蘇澳地區漁會、漁民同聲譴責日船作法失當，並表達嚴正抗議，同時呼籲中央與縣府共同守護釣魚台、保障漁民作業權益。

林姿妙今天（24日）到蘇澳區漁會，針對疫情過後魚價崩跌、市場滯銷及供銷失衡等漁業問題，與漁民座談，會中，就我方漁船在台日漁業作業協議海域遭日船騷擾情事，譴責並表達嚴正抗議，她也慰問劉姓船長。

林姿妙指出，日本石垣市議會先是通過將釣魚台列嶼改名為石垣市登野城尖閣，隨即又發生蘇澳籍漁船盛福16號在台日協議海域，遭日本漁船要求停止作業，干擾我方漁民作業，日方作法失當，漁民作業權利及人身安全不容侵擾，她呼籲中央政府應一同守護釣魚台及保障我方漁民作業權益。

盛福16號劉姓船長指出：「在我們的海域討海7年了，第一次遇到，當然會怕，很怕被扣留！」劉說，當時有日船來，他一樣在作業，沒有管，日船沒有廣播，跟著旁邊拍照，覺得莫名其妙，但因會怕，才向海巡署求援，至於是不是釣魚台改名有關？劉說：「 不了解！」

縣政府表示，縣政府與蘇澳區漁會及漁民共同呼籲相關單位應有更強力作為，除宣示主權外，漁民海上作業權益也須加以保障。

另外，針對漁會及漁民在會中反應遠洋漁船冷凍魚貨專案訂定紓困補貼等多項議題，林姿妙也指示農業處盡速與中央協商，爭取各項專案補貼，以保障漁民生計。

蘇澳漁船昨天在台日漁業作業協議海域遭日漁船干擾，宜蘭長林姿妙今天與蘇澳地區漁會、漁民同聲譴責日船作法失當，並表達嚴正抗議，同時呼籲中央與縣府共同守護釣魚台、保障漁民作業權益。圖／宜蘭縣政府提供
蘇澳漁船昨天在台日漁業作業協議海域遭日漁船干擾，宜蘭長林姿妙今天與蘇澳地區漁會、漁民同聲譴責日船作法失當，並表達嚴正抗議，同時呼籲中央與縣府共同守護釣魚台、保障漁民作業權益。圖／宜蘭縣政府提供
林姿妙就我方漁船在台日漁業作業協議海域遭日船騷擾情事，譴責並表達嚴正抗議，也慰問盛福16號劉姓船長。圖／宜蘭縣政府提供
林姿妙就我方漁船在台日漁業作業協議海域遭日船騷擾情事，譴責並表達嚴正抗議，也慰問盛福16號劉姓船長。圖／宜蘭縣政府提供

漁民 蘇澳 林姿妙

延伸閱讀

宜蘭傳擬放高溫假 縣府：待討論尚未定案

影／向宜蘭模範公務員說讚 不放棄任何機會做好工作

宜蘭硬起來 77登島保釣 電話叩到爆

釣魚台遭日改名 宜縣府今發文內政部更名頭城釣魚台

相關新聞

宜蘭生態綠舟「神秘河道」 明起首度夜間開放還可夜航

宜蘭縣政府今天宣布，啟動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，首站是冬山河生態綠舟，園區近期因宛如異國奇特美景「神秘河道」，...

蘇澳漁民遭日船干擾 林姿妙與漁民譴責並抗議

蘇澳漁船昨天在台日漁業作業協議海域遭日漁船干擾，宜蘭長林姿妙今天與蘇澳地區漁會、漁民同聲譴責日船作法失當，並表達嚴正抗議...

卜蜂撤照下一步 花蓮縣府：下月臨時會前發正式公文

花蓮縣政府昨天宣布，因卜蜂未與民眾達成共識，將依法撤銷已取得的各項許可及執照，今天縣長徐榛蔚率各處首長到鳳林鎮公所召開說...

基隆跳蛙公車「安樂內湖線」 7 月起再增加3班車

基隆市跳蛙公車「安樂內湖線」去年9月在安樂區上路後，往返內湖的通勤族使用率高，但民眾反映只有10班次造成供不應求的情形，...

影／基隆中正公園希望之丘動土 徐國勇：帶動觀光人潮

基中市中正公園「希望之丘」山城社區通廊系統建構工程，將進行道路拓寬、觀景廣場設置、社區上山步道，用來連結自信二路、信四路...

台東足球三級銜接 體育署長高俊雄：均衡區域發展

台東縣豐田國中足球隊，今年4月奪得全國國男組11人制足球聯賽冠軍，也是台東第一座足球冠軍獎盃後，廣受各界重視足球發展。除...

台船員工憂心潛艦園區影響生計 基隆藍營民代聲援

台船基隆廠員工日前在廠區抗議，指4年虧120億元，要求董事長下台，並憂心將設置的潛艦園區恐影響原有生產線，憂生計受影響，...

放生變放死？上百尾黑鯛暴斃 基隆要罰

基隆和平島的台船基隆廠，21日有宗教團體進入放生，直接在岸邊放生400多尾成魚黑鯛，信眾以接力方式搬運，現場並播放經文，...

亞泥釋善意願諮商 環團：先撤礦權展限上訴

花蓮新城山礦權展延案爭議多時，亞泥前天主動承諾啟動原住民諮商後，昨上午召開股東會，環團在場外聲明，放棄以小股東身分進入股...

花縣府將撤照 卜蜂回嗆提訴願索賠

卜蜂企業計畫在花蓮設置6處養雞場，遭居民強烈抗議，花蓮縣政府昨宣布，因卜蜂未與民眾達成共識，也沒有意願舉辦公聽會，縣府將...

基隆公辦實驗國中 2國小轉雙語學校

基隆市第一所公辦公營實驗國中南榮國中今年開辦，109學年度將正式轉型為實驗教育，招收2班40名學生，學校已透過多項試辦課...

叫我第一名／廖素真追夢 運動健將變畫家

水墨畫家廖素真年少時是短跑好手，參加過台灣區運會，高職畢業後進入職場，為了鼓勵孩子向學，邁入中年時報考國立台灣藝術大學書...

熱門新聞

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

金門限定！1+1振興券7/17開始發放 民眾花2千領4千

大巨蛋又偷裝吸音棉 柯文哲：遠雄、建管處搞什麼鬼？

端午連假明天啟動 暢遊台中交通疏運看這邊

影／嘉義民雄某幼兒園教師涉不當管教 家長要提告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。