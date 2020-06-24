蘇澳漁民遭日船干擾 林姿妙與漁民譴責並抗議
蘇澳漁船昨天在台日漁業作業協議海域遭日漁船干擾，宜蘭長林姿妙今天與蘇澳地區漁會、漁民同聲譴責日船作法失當，並表達嚴正抗議，同時呼籲中央與縣府共同守護釣魚台、保障漁民作業權益。
林姿妙今天（24日）到蘇澳區漁會，針對疫情過後魚價崩跌、市場滯銷及供銷失衡等漁業問題，與漁民座談，會中，就我方漁船在台日漁業作業協議海域遭日船騷擾情事，譴責並表達嚴正抗議，她也慰問劉姓船長。
林姿妙指出，日本石垣市議會先是通過將釣魚台列嶼改名為石垣市登野城尖閣，隨即又發生蘇澳籍漁船盛福16號在台日協議海域，遭日本漁船要求停止作業，干擾我方漁民作業，日方作法失當，漁民作業權利及人身安全不容侵擾，她呼籲中央政府應一同守護釣魚台及保障我方漁民作業權益。
盛福16號劉姓船長指出：「在我們的海域討海7年了，第一次遇到，當然會怕，很怕被扣留！」劉說，當時有日船來，他一樣在作業，沒有管，日船沒有廣播，跟著旁邊拍照，覺得莫名其妙，但因會怕，才向海巡署求援，至於是不是釣魚台改名有關？劉說：「 不了解！」
縣政府表示，縣政府與蘇澳區漁會及漁民共同呼籲相關單位應有更強力作為，除宣示主權外，漁民海上作業權益也須加以保障。
另外，針對漁會及漁民在會中反應遠洋漁船冷凍魚貨專案訂定紓困補貼等多項議題，林姿妙也指示農業處盡速與中央協商，爭取各項專案補貼，以保障漁民生計。
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