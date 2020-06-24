蘇澳漁民遭日船干擾 林姿妙與漁民譴責並抗議

蘇澳漁船昨天在台日漁業作業協議海域遭日漁船干擾，宜蘭長林姿妙今天與蘇澳地區漁會、漁民同聲譴責日船作法失當，並表達嚴正抗議，同時呼籲中央與縣府共同守護釣魚台、保障漁民作業權益。

林姿妙今天（24日）到蘇澳區漁會，針對疫情過後魚價崩跌、市場滯銷及供銷失衡等漁業問題，與漁民座談，會中，就我方漁船在台日漁業作業協議海域遭日船騷擾情事，譴責並表達嚴正抗議，她也慰問劉姓船長。

林姿妙指出，日本石垣市議會先是通過將釣魚台列嶼改名為石垣市登野城尖閣，隨即又發生蘇澳籍漁船盛福16號在台日協議海域，遭日本漁船要求停止作業，干擾我方漁民作業，日方作法失當，漁民作業權利及人身安全不容侵擾，她呼籲中央政府應一同守護釣魚台及保障我方漁民作業權益。

盛福16號劉姓船長指出：「在我們的海域討海7年了，第一次遇到，當然會怕，很怕被扣留！」劉說，當時有日船來，他一樣在作業，沒有管，日船沒有廣播，跟著旁邊拍照，覺得莫名其妙，但因會怕，才向海巡署求援，至於是不是釣魚台改名有關？劉說：「 不了解！」

縣政府表示，縣政府與蘇澳區漁會及漁民共同呼籲相關單位應有更強力作為，除宣示主權外，漁民海上作業權益也須加以保障。