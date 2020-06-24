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落實偏鄉交通正義 睽違30年公車將駛入台東加拿村

中央社 / 台東縣24日電

位於台東縣海端鄉加拿村，距離有公車行駛的台9線約2公里，30年來前不曾有公車進入，造成就學、就醫、購物不便，自7月1日起每日將有5班公車繞進，落實偏鄉交通正義。

加拿村老一輩居民表示，過去曾有公車進入，但30年前不知何因公車就不再進入，居民如要搭公車需步行2公里到省道上的公車站。經當地選出縣議員張全馨嵐、海端鄉鄉代會主席胡淑貞爭取，從7月1日起，公車將繞進加拿村。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，加拿村居民到外地交通工具除自行騎車與開車外，只能依賴2公里外的台9線公車，要搭公車只能靠私人運具或步行，交通十分不便。

交觀處表示，在當地民代積極爭取下，台東縣政府和台東監理站與客運業者協調，公車業者同意決定利用鼎東客運既有班次路線繞駛進部落，在村內新設「加拿國小」、「加樂部落」兩站，每天5個班次繞駛進加拿村。

交觀處長余明勳表示，繞進加拿村的5班公車讓居民能直接在村內搭車，不僅學生可搭公車就學，高齡者也能搭公車到市場及街上採買、就醫，生活上將更加便利，讓偏鄉地區也能分配到運輸資源，進一步縮短城鄉差距。

張全馨嵐表示，加拿村距離公車站有2公里，大人可以騎乘機車或開車進出，但是小朋友上下學要走2公里到省道上的公車站搭公車，一天往返要走4公里，冬天時上下學都是天色昏暗，小朋友很危險；再者，老人家就醫也很不便。

經過在縣議會不斷爭取，加拿村睽違30年後，終於又有公車進入，實現偏鄉的交通正義，感謝各方的努力與協助。位於海端鄉南端的加拿村是個典型布農族社區，人口數近700人。

公車 台東 偏鄉

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