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端午連假警方加強取締違規 環保局消毒85處公共場域

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府環保局針對東大門夜市環境消毒作業，降低病毒傳染風險。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府環保局針對東大門夜市環境消毒作業，降低病毒傳染風險。圖／花蓮縣府提供

因應端午節4天連假，花蓮警分局已針對市區易壅塞路段、六期重畫區、觀光景點、風景區、傳統市場等，規畫警力維持交通秩序，警方連假每天從10時起至22時止，嚴格執行交通疏導、勸導違規並排停車及取締危險駕車行為。縣府環保局針對東大門夜市等85處進行消毒，降低病毒傳染風險。

花蓮警分局表示，估計從今天晚間開始出現端午節返鄉人潮，因此警方交通疏導措施從今天下午開始，針對花蓮火車站的周邊進行車潮分流，讓民眾順利返鄉。

端午連假首日，警方投入警力維持市區交通秩序，尤其針對市區中正路、中山路的主要路段，為減少轉彎及違規迴轉造成車流回堵，同時避免逛街民眾不當穿越馬路發生意外，警方將機動調整在道路中設置移動式交通錐及橫桿，有效提升行車安全。

花蓮警分局強調，端午節連假警方預估將有大量的車潮及人潮湧現，加上國內疫情趨緩，勢必對花蓮市區的交通造成衝擊，警方除針對重要路口實施交通疏導外，也將利用無線電適時的橫向聯繫，希望能將短時間集中或湧現的車潮疏導，籲請用路人行經路口時，遵守員警交通指揮並小心駕駛。

另外，環保局防疫消毒大隊於端午連假，規畫人潮眾多等85處戶外公共場域消毒，期間將每天加強東大門夜市周邊及太平洋公園定期消毒作業，並擴大針對攤販周邊、公廁、遊樂設施、水溝、把手等表面進行消毒，呼籲各攤商、業者於營業期間，防疫絕不可輕忽懈怠，且適度提高消毒頻率，以降低新冠肺炎擴散感染風險。

端午連假花蓮警方加強取締違規，確保交通順暢。圖／報系資料照
端午連假花蓮警方加強取締違規，確保交通順暢。圖／報系資料照

連假 端午節 車潮

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