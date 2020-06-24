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宜蘭傳擬放高溫假 縣府：待討論尚未定案

中央社 / 宜蘭縣24日電

媒體報導，夏日氣溫愈來愈高，宜蘭縣政府計畫讓學生放「高溫假」。宜蘭縣教育處長王泓翔表示，「高溫假」必須有一定標準，這方面還有待討論，尚未定案。

王泓翔告訴中央社記者，若放「高溫假」必須要與颱風假一樣，颱風假在風力或是雨量達到一定程度後才可放假，「高溫假」也必須在溫度等條件達到一定標準後才能實施。宜蘭縣長林姿妙昨天受訪時雖說「可以討論看看」，但這方面還有待進一步討論，尚未定案。

針對目前宜蘭市、羅東鎮及壯圍鄉等鄉鎮市公所陸續補助當地國中小學校裝設冷氣機，並將補助電費等措施，引起外界質疑有違公平性。王泓翔說，根據中央規定，冷氣設備尚未列入教室基本必要設施，目前各縣市裝設狀況也不一，但考量氣候變遷所導致的持續高溫現象，縣府已積極向教育部反映，盼修改相關規定，並將於近期巡迴各鄉鎮公所，共同研議裝設冷氣機方案。

他表示，教育處統計，宜蘭縣目前尚有1257間教室待裝設冷氣設備，經費需求約新台幣2.26億元。現階段，縣府除持續補助屋頂防水隔熱設施、鼓勵學校調整普通教室配置在較低樓層、配合屋頂裝置太陽光電隔熱設備外，也會積極建議教育部將冷氣機列為教室內基本設備，以利縣府逐年爭取編列預算，並請中央補助裝置。

高溫 颱風假

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