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卜蜂撤照下一步 花蓮縣府：下月臨時會前發正式公文

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府今天在鳳林鎮公所開說明會，反卜蜂自救聯盟成員手持布條、牌子抗議。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天在鳳林鎮公所開說明會，反卜蜂自救聯盟成員手持布條、牌子抗議。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府昨天宣布，因卜蜂未與民眾達成共識，將依法撤銷已取得的各項許可及執照，今天縣長徐榛蔚率各處首長到鳳林鎮公所召開說明會。面對居民要求盡快發正式公文及推動畜牧業自治條例，縣府表示，會趕在下次議會臨時會前擬定出來，另自治條例已交由東華大學協助訂定，請民眾放心。

在說明會上，由徐榛蔚、副秘書長張逸華、縣府委託律師林武順等人向居民說明卜蜂撤照，反卜蜂自救聯盟成員和居民，手拿「口說無憑、公文證明」、「尊重民意、訂好條例」等牌子，要求白紙黑字正式公文，並盡快推動畜牧業自治條例，現場抗議聲不斷。

徐榛蔚表示，縣府不斷表明，卜蜂不和居民說明並取得共識就撤照，企業來投資發展都很歡迎，但必須尊重土地與居民，讓鄉親與產業共榮共存，針對卜蜂聲明啟動訴願及賠償程序，縣府已聘請律師研擬，縣府團隊會以民意為依歸。

關於「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」，徐榛蔚說，6月5日已經全權委託給東華大學制定，如何讓在地畜牧場運作，自治條例很重要，所以邀請專家學者和縣府合作訂定，會舉辦說明會、公聽會後，再送到議會審查， 請大家再耐心等待。

徐榛蔚說明完後，先行離開鎮公所，居民舉牌抗議，場面一度混亂。張逸華說，7月議會要召開臨時會，縣府會趕在臨時會前發布正式公文；至於要用哪一條法律撤照，因為要打官司，尚無法透露太多。

反卜蜂自救聯盟發言人劉尉楷說，縣長親自到鳳林說明，後續卜蜂提出賠償，縣府會怎麼做等，都應該要讓民眾知道。雖然縣府已撤照，自救會會在卜蜂案完全落幕，並畜牧業自治條例上路後，才會比較放心，但不會全身而退，花蓮還有很多工廠化養殖業，會持續監督。

縣府農業處長羅文龍指出，為訂定周全的自治條例，邀請東華大學專家學者把關，進度希望東華在1個半月內研擬出來，歡迎大家提供意見，專家學者會參考納入。

花蓮縣長徐榛蔚今天到鳳林鎮公所召開說明會，針對卜蜂聲明啟動訴願及賠償程序，縣府已聘請律師研擬，並請東華大學協助訂畜牧業自治條例。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天到鳳林鎮公所召開說明會，針對卜蜂聲明啟動訴願及賠償程序，縣府已聘請律師研擬，並請東華大學協助訂畜牧業自治條例。記者王思慧／攝影
花蓮縣府副秘書長張逸華（右二）說，7月議會要召開臨時會，縣府會趕在臨時會前發布正式公文。記者王思慧／攝影
花蓮縣府副秘書長張逸華（右二）說，7月議會要召開臨時會，縣府會趕在臨時會前發布正式公文。記者王思慧／攝影

徐榛蔚 東華大學 牧場

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