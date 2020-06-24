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基隆希望之丘通廊系統動土 110年6月完工

中央社 / 基隆24日電

基隆「希望之丘山城社區通廊系統建構計畫」今天舉行開工典禮，預計明年6月完工，內政部長徐國勇表示，計畫將串連中正公園周邊社區，打造完善通廊步道，展現山海城市特色。

內政部營建署表示，這項計畫在基隆市長林右昌爭取和營建署協助下，通過審核列入「前瞻基礎建設-提升道路品質計畫亮點案件」，工程總經費新台幣2億6000萬元，其中2億1320元由中央補助，預計明年6月完工。

徐國勇致詞表示，自己在國立台灣海洋大學念了2年碩士和5年博士，畢業後在海大兼課，現在還是海大的兼任教授，每個星期都要來海大，基隆的蛻變他歷歷在目也感受在心。

他表示，道路要以人為本，對於幼童、失能者還有長者要讓他們能夠安全從通廊到中正公園休閒，林右昌有前瞻性想法用前瞻建設配合，中央和地方一起努力，把基隆建設更好。

徐國勇說，最棒的美食也都在基隆廟口，總統蔡英文才剛來品嚐，基隆還有漂亮的山海，希望工程的完工除讓基隆人能有更好休閒娛樂外，同時欣賞郵輪母港「基隆港」美景，此外，他的妻子也在基隆出生，對他來說，基隆有份特殊的感情，期盼工程能如期如質完成。

林右昌表示，中正公園希望之丘改造計畫分3個階段，A區就是主普壇周邊，也是今天開工所在區域，工程包含施工中的豎梯和信二路停車場對面防空洞內部電梯開闢，及上方圓形廣場和到主普壇人行步道整理，這些工程都已動工，進度甚至微幅超前。

林右昌表示，今天動工部分則包括主普壇前廣場和下方聯絡道路拓寬及人本人行道建置，和旅遊服務中心前方廣場銜接到大佛像區塊，及串接主普壇到大佛像的鵲橋，希望之丘計畫預計投入6億餘元，感謝內政部和營建署大力支持。

林右昌說，市府預計明年9月底舉辦基隆城市博覽會，希望之丘會是重要展場動線之一，務必要如質如期完成，相信能帶動基隆從郵輪母港一路串接到中正公園，成為舒服的旅遊步行環境。

基隆港 林右昌 徐國勇

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