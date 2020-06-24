快訊

直播／明起開放轉機不入境？ 指揮中心記者會1400舉行

因疫情倒下！保健品牌GNC聲請破產 考慮出售公司　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆跳蛙公車「安樂內湖線」 7 月起再增加3班車

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆跳蛙公車「安樂內湖線」，7月起再增加3班車。圖／副議長林沛祥提供
基隆跳蛙公車「安樂內湖線」，7月起再增加3班車。圖／副議長林沛祥提供

基隆市跳蛙公車「安樂內湖線」去年9月在安樂區上路後，往返內湖的通勤族使用率高，但民眾反映只有10班次造成供不應求的情形，經副議長林沛祥爭取，基隆客運同意自7月1日增班，往返共有13班次，預計將可改善大幅民眾前往內湖的通勤需求。

副議長林沛祥說，自上路後路線不斷進行優化，比如增加站位或是調整班次，為的就是希望讓安樂區前往內湖上班上課的市民朋友，能夠有更好的乘車品質，讓上班不再遲到、下班也能搭乘得到。

經統計，上月5月4日起，調整尖峰時刻班次後，搭乘人數從4月的254人次，5月提升到307人次，服務人數一次提升了超過20%，代表優化後的服務品質達到立竿見影之效。

林沛祥表示，由於跳蛙公車每路線有10班次之原則限制，因此雖然優化了尖峰時段的乘車時間，但也造成供不應求的情形，許多民眾反映有購不到票的情況，他經與基隆客運溝通協調後獲得同意，7月1日再次增班，往返共13班次。

林沛祥說，根據他親自搭乘經驗，以及客運業者統計紀錄，自從去年9月上路後，月均人數從61人一路攀升至今年6月322人，代表本路線使用人數穩定大幅增加，對於安樂區通勤來往內湖的民眾來說，已達到切身的需求，未來班次調整後，希望提供更好的乘車品質。

基隆跳蛙公車「安樂內湖線」，7月起再增加3班車。圖／副議長林沛祥提供
基隆跳蛙公車「安樂內湖線」，7月起再增加3班車。圖／副議長林沛祥提供

基隆

延伸閱讀

影／基隆中正公園希望之丘動土 徐國勇：帶動觀光人潮

台船員工憂心潛艦園區影響生計 基隆藍營民代聲援

放生變放死？上百尾黑鯛暴斃 基隆要罰

fun端午 新北多處賞荷 內湖運動公園親水池免費

相關新聞

卜蜂撤照下一步 花蓮縣府：下月臨時會前發正式公文

花蓮縣政府昨天宣布，因卜蜂未與民眾達成共識，將依法撤銷已取得的各項許可及執照，今天縣長徐榛蔚率各處首長到鳳林鎮公所召開說...

基隆跳蛙公車「安樂內湖線」 7 月起再增加3班車

基隆市跳蛙公車「安樂內湖線」去年9月在安樂區上路後，往返內湖的通勤族使用率高，但民眾反映只有10班次造成供不應求的情形，...

影／基隆中正公園希望之丘動土 徐國勇：帶動觀光人潮

基中市中正公園「希望之丘」山城社區通廊系統建構工程，將進行道路拓寬、觀景廣場設置、社區上山步道，用來連結自信二路、信四路...

台東足球三級銜接 體育署長高俊雄：均衡區域發展

台東縣豐田國中足球隊，今年4月奪得全國國男組11人制足球聯賽冠軍，也是台東第一座足球冠軍獎盃後，廣受各界重視足球發展。除...

台船員工憂心潛艦園區影響生計 基隆藍營民代聲援

台船基隆廠員工日前在廠區抗議，指4年虧120億元，要求董事長下台，並憂心將設置的潛艦園區恐影響原有生產線，憂生計受影響，...

放生變放死？上百尾黑鯛暴斃 基隆要罰

基隆和平島的台船基隆廠，21日有宗教團體進入放生，直接在岸邊放生400多尾成魚黑鯛，信眾以接力方式搬運，現場並播放經文，...

亞泥釋善意願諮商 環團：先撤礦權展限上訴

花蓮新城山礦權展延案爭議多時，亞泥前天主動承諾啟動原住民諮商後，昨上午召開股東會，環團在場外聲明，放棄以小股東身分進入股...

花縣府將撤照 卜蜂回嗆提訴願索賠

卜蜂企業計畫在花蓮設置6處養雞場，遭居民強烈抗議，花蓮縣政府昨宣布，因卜蜂未與民眾達成共識，也沒有意願舉辦公聽會，縣府將...

基隆公辦實驗國中 2國小轉雙語學校

基隆市第一所公辦公營實驗國中南榮國中今年開辦，109學年度將正式轉型為實驗教育，招收2班40名學生，學校已透過多項試辦課...

叫我第一名／廖素真追夢 運動健將變畫家

水墨畫家廖素真年少時是短跑好手，參加過台灣區運會，高職畢業後進入職場，為了鼓勵孩子向學，邁入中年時報考國立台灣藝術大學書...

借鏡台東經驗 雲縣來取經

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞及雲林縣府各處室主管及議員等逾百人到台東縣，進行城市加乘交流，參訪取經。二天一夜下來，張麗善...

花蓮卜蜂設廠許可遭撤銷 自救會：小蝦米撞鯨魚

台灣卜蜂公司在花蓮籌設大型養雞場，掀起反彈聲浪，花蓮縣府今天宣布將撤銷卜蜂各項許可執照。花蓮反卜蜂聯盟自救會成員欣慰表示...

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

「新莊黑龍江」變漂亮了 居民樂翻大讚「除害」

金門限定！1+1振興券7/17開始發放 民眾花2千領4千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。