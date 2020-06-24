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基隆跳蛙公車「安樂內湖線」 7 月起再增加3班車
基隆市跳蛙公車「安樂內湖線」去年9月在安樂區上路後，往返內湖的通勤族使用率高，但民眾反映只有10班次造成供不應求的情形，經副議長林沛祥爭取，基隆客運同意自7月1日增班，往返共有13班次，預計將可改善大幅民眾前往內湖的通勤需求。
副議長林沛祥說，自上路後路線不斷進行優化，比如增加站位或是調整班次，為的就是希望讓安樂區前往內湖上班上課的市民朋友，能夠有更好的乘車品質，讓上班不再遲到、下班也能搭乘得到。
經統計，上月5月4日起，調整尖峰時刻班次後，搭乘人數從4月的254人次，5月提升到307人次，服務人數一次提升了超過20%，代表優化後的服務品質達到立竿見影之效。
林沛祥表示，由於跳蛙公車每路線有10班次之原則限制，因此雖然優化了尖峰時段的乘車時間，但也造成供不應求的情形，許多民眾反映有購不到票的情況，他經與基隆客運溝通協調後獲得同意，7月1日再次增班，往返共13班次。
林沛祥說，根據他親自搭乘經驗，以及客運業者統計紀錄，自從去年9月上路後，月均人數從61人一路攀升至今年6月322人，代表本路線使用人數穩定大幅增加，對於安樂區通勤來往內湖的民眾來說，已達到切身的需求，未來班次調整後，希望提供更好的乘車品質。
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