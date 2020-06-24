影／向宜蘭模範公務員說讚 不放棄任何機會做好工作

109年宜蘭縣模範公務人員及績優人員頒獎典禮今天（24日）在縣政府縣民大廳舉行，縣長林姿妙公開表揚，得獎者分別在各自專業領域拼交通、推觀光、護治安、救災難、治水患、衛生保健、活化校舍、濟弱助貧、動物保護，默默奉獻，其中，鐵路高架推12年，終獲交通部審查通過，重要功臣的交通處長黃志良獲獎，他謙稱是團隊成果，做好工作就是要「不放棄任何機會」。

林姿妙期勉，以這些優秀同仁為標竿，秉持著「縣民的事，就是我的大事」的信念，攜手同心，共同深耕蘭陽這塊土地，一起拚出宜蘭好生活。

縣政府表示，當選者皆是由縣政府各單位及所屬機關、鄉鎮市公所推薦的優秀人員，經縣府公務人員考績委員會審慎評選產生。

獲選為109年模範公務人員的有交通處處長黃志良、警察局礁溪分局隊長王曜星、消防局特搜大隊特種分隊分隊長藍文宏、水利資源處科長黃竣瑋及衛生局秘書岳瑞雪等5人。

獲選為109年績優人員則有教育處科員吳怡嫺、社會處約聘人員吳易倢、勞工處科員林明雀、秘書處科員莊家榮、計畫處設計師陳長佑、主計處科長曾雅萍、人事處科員吳玉雯、財政稅務局主任陳巧穎(時任政風處科長)、警察局羅東分局警員李旻芳、警察局蘇澳分局巡佐兼所長林昭明、消防局科員陳秋霞、環境保護局約聘人員林恒裕、財政稅務局科長許美純、文化局約聘人員林雨潔、動植物防疫所股長劉必揚、羅東地政事務所課長黃美燕、羅東鎮公所所長林美悅、礁溪鄉公所課長林靜瑩、冬山鄉公所所長江立偉、七賢國小護理師黃秀蘭等20人。