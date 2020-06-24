快訊

直播／明起開放轉機不入境？ 指揮中心記者會1400舉行

因疫情倒下！保健品牌GNC聲請破產 考慮出售公司　

影／向宜蘭模範公務員說讚 不放棄任何機會做好工作

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
礁溪鄉公所課長林靜瑩等人獲選為績優人員。記者羅建旺／攝影
礁溪鄉公所課長林靜瑩等人獲選為績優人員。記者羅建旺／攝影

109年宜蘭縣模範公務人員及績優人員頒獎典禮今天（24日）在縣政府縣民大廳舉行，縣長林姿妙公開表揚，得獎者分別在各自專業領域拼交通、推觀光、護治安、救災難、治水患、衛生保健、活化校舍、濟弱助貧、動物保護，默默奉獻，其中，鐵路高架推12年，終獲交通部審查通過，重要功臣的交通處長黃志良獲獎，他謙稱是團隊成果，做好工作就是要「不放棄任何機會」。

林姿妙期勉，以這些優秀同仁為標竿，秉持著「縣民的事，就是我的大事」的信念，攜手同心，共同深耕蘭陽這塊土地，一起拚出宜蘭好生活。

縣政府表示，當選者皆是由縣政府各單位及所屬機關、鄉鎮市公所推薦的優秀人員，經縣府公務人員考績委員會審慎評選產生。

獲選為109年模範公務人員的有交通處處長黃志良、警察局礁溪分局隊長王曜星、消防局特搜大隊特種分隊分隊長藍文宏、水利資源處科長黃竣瑋及衛生局秘書岳瑞雪等5人。

獲選為109年績優人員則有教育處科員吳怡嫺、社會處約聘人員吳易倢、勞工處科員林明雀、秘書處科員莊家榮、計畫處設計師陳長佑、主計處科長曾雅萍、人事處科員吳玉雯、財政稅務局主任陳巧穎(時任政風處科長)、警察局羅東分局警員李旻芳、警察局蘇澳分局巡佐兼所長林昭明、消防局科員陳秋霞、環境保護局約聘人員林恒裕、財政稅務局科長許美純、文化局約聘人員林雨潔、動植物防疫所股長劉必揚、羅東地政事務所課長黃美燕、羅東鎮公所所長林美悅、礁溪鄉公所課長林靜瑩、冬山鄉公所所長江立偉、七賢國小護理師黃秀蘭等20人。

縣政府表示，獲選為模範公務人員者，每人獲頒新臺幣3萬元獎金及獎座1座，給予公假5日，獲選為績優人員者，獲頒新臺幣5千元等值禮券及獎狀1幀，以肯定並獎勵其對縣政工作的貢獻。

109年宜蘭縣模範公務人員及績優人員頒獎典禮今天（24日）在縣政府縣民大廳舉行，縣長林姿妙公開表揚。記者羅建旺／攝影
109年宜蘭縣模範公務人員及績優人員頒獎典禮今天（24日）在縣政府縣民大廳舉行，縣長林姿妙公開表揚。記者羅建旺／攝影
鐵路高架推12年，終獲交通部審查通過，重要功臣的交通處長黃志良獲選為宜蘭縣模範公務人員，他謙稱是團隊成果，做好工作就是要「不放棄任何機會」。記者羅建旺／攝影
鐵路高架推12年，終獲交通部審查通過，重要功臣的交通處長黃志良獲選為宜蘭縣模範公務人員，他謙稱是團隊成果，做好工作就是要「不放棄任何機會」。記者羅建旺／攝影
警察局礁溪分局隊長王曜星獲選為宜蘭縣模範公務人員。記者羅建旺／攝影
警察局礁溪分局隊長王曜星獲選為宜蘭縣模範公務人員。記者羅建旺／攝影

警察 羅東 衛生局

延伸閱讀

釣魚台更名案 宜縣府：待收到中央回文後決定

宜蘭硬起來 77登島保釣 電話叩到爆

釣魚台遭日改名 宜縣府今發文內政部更名頭城釣魚台

影／小學生寫信向縣長陳情 如願在畢業前復辦球賽

相關新聞

卜蜂撤照下一步 花蓮縣府：下月臨時會前發正式公文

花蓮縣政府昨天宣布，因卜蜂未與民眾達成共識，將依法撤銷已取得的各項許可及執照，今天縣長徐榛蔚率各處首長到鳳林鎮公所召開說...

基隆跳蛙公車「安樂內湖線」 7 月起再增加3班車

基隆市跳蛙公車「安樂內湖線」去年9月在安樂區上路後，往返內湖的通勤族使用率高，但民眾反映只有10班次造成供不應求的情形，...

影／基隆中正公園希望之丘動土 徐國勇：帶動觀光人潮

基中市中正公園「希望之丘」山城社區通廊系統建構工程，將進行道路拓寬、觀景廣場設置、社區上山步道，用來連結自信二路、信四路...

台東足球三級銜接 體育署長高俊雄：均衡區域發展

台東縣豐田國中足球隊，今年4月奪得全國國男組11人制足球聯賽冠軍，也是台東第一座足球冠軍獎盃後，廣受各界重視足球發展。除...

台船員工憂心潛艦園區影響生計 基隆藍營民代聲援

台船基隆廠員工日前在廠區抗議，指4年虧120億元，要求董事長下台，並憂心將設置的潛艦園區恐影響原有生產線，憂生計受影響，...

放生變放死？上百尾黑鯛暴斃 基隆要罰

基隆和平島的台船基隆廠，21日有宗教團體進入放生，直接在岸邊放生400多尾成魚黑鯛，信眾以接力方式搬運，現場並播放經文，...

亞泥釋善意願諮商 環團：先撤礦權展限上訴

花蓮新城山礦權展延案爭議多時，亞泥前天主動承諾啟動原住民諮商後，昨上午召開股東會，環團在場外聲明，放棄以小股東身分進入股...

花縣府將撤照 卜蜂回嗆提訴願索賠

卜蜂企業計畫在花蓮設置6處養雞場，遭居民強烈抗議，花蓮縣政府昨宣布，因卜蜂未與民眾達成共識，也沒有意願舉辦公聽會，縣府將...

基隆公辦實驗國中 2國小轉雙語學校

基隆市第一所公辦公營實驗國中南榮國中今年開辦，109學年度將正式轉型為實驗教育，招收2班40名學生，學校已透過多項試辦課...

叫我第一名／廖素真追夢 運動健將變畫家

水墨畫家廖素真年少時是短跑好手，參加過台灣區運會，高職畢業後進入職場，為了鼓勵孩子向學，邁入中年時報考國立台灣藝術大學書...

借鏡台東經驗 雲縣來取經

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞及雲林縣府各處室主管及議員等逾百人到台東縣，進行城市加乘交流，參訪取經。二天一夜下來，張麗善...

花蓮卜蜂設廠許可遭撤銷 自救會：小蝦米撞鯨魚

台灣卜蜂公司在花蓮籌設大型養雞場，掀起反彈聲浪，花蓮縣府今天宣布將撤銷卜蜂各項許可執照。花蓮反卜蜂聯盟自救會成員欣慰表示...

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

「新莊黑龍江」變漂亮了 居民樂翻大讚「除害」

金門限定！1+1振興券7/17開始發放 民眾花2千領4千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。