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影／基隆中正公園希望之丘動土 徐國勇：帶動觀光人潮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中正公園希望之丘今天動土，徐國勇說，將帶動觀光人潮。記者游明煌／攝影
基隆中正公園希望之丘今天動土，徐國勇說，將帶動觀光人潮。記者游明煌／攝影

基中市中正公園「希望之丘」山城社區通廊系統建構工程，將進行道路拓寬、觀景廣場設置、社區上山步道，用來連結自信二路、信四路建置電梯連接上中正公園，未來從東岸郵輪和信二路停車場就可直達中正公園，不用爬山、繞路，對老人家和親子都相當方便，明年6月完工。內政部徐國勇說，未來中正公園將是基隆亮點，會帶動非常多觀光人潮。

徐國勇說，內政部補助2億1320萬元，總經費2億6千萬元，市府自籌不少錢，中央和地方一起配合打造希望之丘。他記得小時候來基隆看「大船放尿」，到中正公園來拜拜還可看到整個基隆港，氣勢磅礡相當迷人，這6年來在基隆市長林右昌主政下，基隆突飛猛進，完全脫胎換骨。

徐國勇表示，基隆港口、海洋廣場整個的改變，別人來可能講場面話，但他講的是內心經驗的話，因為他在海大讀2年碩士、5年博士，讀了7年書，畢業後現在還在海大上課當兼任教授，以前每1、2天就來一次，現在每周都會來基隆，有親身的體驗。

徐國勇指出，從各種通道安全、快樂地來到希望之丘即中正公園遊玩，這是重要的工程，感謝市長前瞻的想法，內政部前瞻的建設，中央、地方一起攜手，未來一定會帶動龐大的觀光人潮。走到山下有美食，基隆有漂亮的山海美景，砲台、和平島、基隆廟口、中正公園等，基隆也是郵輪母港，在中正公園就可以看得很清楚，是非常好的觀光旅遊點。

市長林右昌說，中正公園不只是基隆的地標，也是很多人的歷史記憶，他上任後進行希望之丘改造計畫，分成三階段來進行，A區是主普壇周邊地區，B區是中正路海門天險區塊，C區是成功國中天鵝洞，感謝內政部大力補助。去年動工的山海城串聯豎道工程，自信二路、信四路建置電梯連接上中正公園，未來從東岸郵輪和信二路停車場就可直達中正公園，不用爬山、繞路，對老人家和親子都相當方便，明年中旬完工。

今天動土的是希望之丘山城社區通廊系統建構工程，是為連結前項工程，明年6月完工，工程項目主要為道路拓寬、觀景廣場設置、社區上山步道，打造兼具觀光休閒的都會公園。

基隆中正公園希望之丘今天動土，徐國勇說，將帶動觀光人潮。記者游明煌／攝影
基隆中正公園希望之丘今天動土，徐國勇說，將帶動觀光人潮。記者游明煌／攝影
基隆中正公園希望之丘今天動土，徐國勇說，將帶動觀光人潮。記者游明煌／攝影
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基隆中正公園希望之丘今天動土，徐國勇說，將帶動觀光人潮。記者游明煌／攝影
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基隆港 徐國勇 內政部

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