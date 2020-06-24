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台東足球三級銜接 體育署長高俊雄：均衡區域發展
台東縣豐田國中足球隊，今年4月奪得全國國男組11人制足球聯賽冠軍，也是台東第一座足球冠軍獎盃後，廣受各界重視足球發展。除了獲得教育部體育署4千多萬元經費整建設施，今天也舉辦足球三級銜接座談會。署長高俊雄表示，三級銜接，中央政策是均衡區域發展，育才留才。
高俊雄表示，要如何均衡區域發展，一是強化誘因，補助學校交通食膳，二是推出區域聯賽，在全國分八個區域，並由中央直接經費補助單一學校辦理賽制，以及防護員資源共用及課輔鐘點費補助，三是運科中心（運動科學）協助，由大學來協助高中職以下學校體育班、代表隊進行評估、檢測。
座談會於今天上午在豐田國中舉行，由立委高金素梅主持，邀集體育署長高俊雄、體育署體育組長王漢忠、台東縣長饒慶鈴及足球隊學校校長及教練參加。高金素梅表示，台東縣政府規劃設立原住民族教育中心，她認為中心不應只有語文文化，體育也該納入，包括三級銜接部分，把人才留住。
饒慶鈴則表示，三級在台東的困難，主要是學校分散，尤其高中職部分是否能完全銜接上？另一是國中表現傑出的孩子，很早就會被外縣市學校注意，甚至挖角，中央針對台東體育特殊性給予方向，縣府配合，最重要的給予足球教練的彈性，譬如薪資補貼或助手協助等，應專注於訓練，不要身兼數職。
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