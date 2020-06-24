亞泥釋善意願諮商 環團：先撤礦權展限上訴

花蓮新城山礦權展延案爭議多時，亞泥前天主動承諾啟動原住民諮商後，昨上午召開股東會，環團在場外聲明，放棄以小股東身分進入股東會權益，也是釋放善意，希望亞泥遵守承諾。族人不滿指出，當初說好採礦20年，沒想到挖不停，亞泥應面對長久質疑，「究竟要挖礦到何時？」

亞泥前天表示，出於善意與和諧等考量，願意超前部署，按原住民族基本法的精神，啟動原住民諮商同意程序。諮商過程可能耗時一年半載，但這段期間，亞泥花蓮礦區仍可繼續運作，公司營運不受影響。

礦業法霸王條款「免環評、免告知、免同意」至今未修法，亞泥在新城山礦場又在2017年取得20年礦權展限，可開挖到2037年。

反亞泥還我傳統領域自救會長田明正表示，新城山礦場距離太魯閣部落不到200公尺，46年來族人忍受爆破震動、粉塵、輸送帶夜以繼日的噪音，現在採礦已愈來愈靠近族人房舍，危及居住安全。

自救會副會長白誠實說，亞泥承諾啟動諮商，看似釋放善意，但亞泥3年前在報紙刊登「主動縮減近四成礦區」的承諾，至今仍沒做到，怎麼相信這次的「善意」也會被執行。

Ayun部落會議總幹事鄭文泉表示，家族土地1973年被亞泥畫入礦場，且設下圍籬不得進入，200多個地主有相同遭遇。去年亞泥董事長徐旭東在股東會說，是他們的祖先同意採礦，「但我很確定，我的祖先並沒有同意」。鄭文泉說，若亞泥真有誠意跟族人協商，應先將土地返還族人。

地球公民基金會花東山林主任黃靖庭表示，依照原基法，亞泥本來就應該踐行諮商同意程序。既然亞泥設身處地為部落居民著想，應同意撤回礦業權展限的上訴。