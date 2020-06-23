花蓮卜蜂設廠許可遭撤銷 自救會：小蝦米撞鯨魚

台灣卜蜂公司在花蓮籌設大型養雞場，掀起反彈聲浪，花蓮縣府今天宣布將撤銷卜蜂各項許可執照。花蓮反卜蜂聯盟自救會成員欣慰表示，民眾只是小蝦米，去撞卜蜂這個大鯨魚。

反卜蜂鳳林自救會長張家蕙說，自救聯盟聽聞縣長徐榛蔚宣布撤照，覺得非常欣慰，「卜蜂回應內容是大財團方式，我們不認為是抹黑，我們沒有抹黑，是大家團結力量對這件事情保持疑問，所以才會去陳抗。」

她也強調，不認同卜蜂的聲明，民眾只是小蝦米，去撞卜蜂這個大鯨魚，希望縣府能站在人民這一邊。

張家蕙說，未來還是會繼續監督這件事情，也包括任何大型工廠要進駐花蓮。縣府正研擬畜牧場自治條例，希望能於全縣13鄉鎮舉辦公聽會，讓所有花蓮鄉親都能夠參與討論。

縣府上午聲明「依法」撤銷大型養雞場許可執照，但卜蜂公司隨後也回應，將「依法」提出訴願及賠償程序。反卜蜂自救會副會長Lisin Haluwey質疑，縣府今天聲明依法撤銷，但「到底誰違法？誰合法？」人民都在等著看。

卜蜂公司計畫興建的6座雞廠都已購地，其中2處也都拿到許可及建照，縣府從許可走到撤照，恐面臨卜蜂公司依照「行政程序法」及「國家賠償法」索賠。徐榛蔚僅表示：「縣府是依法撤照」。縣府律師私下說，法律攻防得等對方有動作後再行研議，現在說明還太早。