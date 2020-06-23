快訊

高雄市長補選 國民黨宣布徵召李眉蓁

花蓮卜蜂設廠許可遭撤銷 自救會：小蝦米撞鯨魚

中央社 / 花蓮縣23日電
卜蜂打算在花蓮建場養雞生蛋，引發一波波抗爭。圖／聯合報系資料照片
卜蜂打算在花蓮建場養雞生蛋，引發一波波抗爭。圖／聯合報系資料照片

台灣卜蜂公司在花蓮籌設大型養雞場，掀起反彈聲浪，花蓮縣府今天宣布將撤銷卜蜂各項許可執照。花蓮反卜蜂聯盟自救會成員欣慰表示，民眾只是小蝦米，去撞卜蜂這個大鯨魚

反卜蜂鳳林自救會長張家蕙說，自救聯盟聽聞縣長徐榛蔚宣布撤照，覺得非常欣慰，「卜蜂回應內容是大財團方式，我們不認為是抹黑，我們沒有抹黑，是大家團結力量對這件事情保持疑問，所以才會去陳抗。」

她也強調，不認同卜蜂的聲明，民眾只是小蝦米，去撞卜蜂這個大鯨魚，希望縣府能站在人民這一邊。

張家蕙說，未來還是會繼續監督這件事情，也包括任何大型工廠要進駐花蓮。縣府正研擬畜牧場自治條例，希望能於全縣13鄉鎮舉辦公聽會，讓所有花蓮鄉親都能夠參與討論。

縣府上午聲明「依法」撤銷大型養雞場許可執照，但卜蜂公司隨後也回應，將「依法」提出訴願及賠償程序。反卜蜂自救會副會長Lisin Haluwey質疑，縣府今天聲明依法撤銷，但「到底誰違法？誰合法？」人民都在等著看。

卜蜂公司計畫興建的6座雞廠都已購地，其中2處也都拿到許可及建照，縣府從許可走到撤照，恐面臨卜蜂公司依照「行政程序法」及「國家賠償法」索賠。徐榛蔚僅表示：「縣府是依法撤照」。縣府律師私下說，法律攻防得等對方有動作後再行研議，現在說明還太早。

自救會 徐榛蔚 鯨魚

延伸閱讀

花蓮縣府撤銷設廠許可 卜蜂：依法提出訴願

花蓮縣府今撤照 卜蜂將依法提出訴願及賠償程序

花蓮投資案遭撤照 卜蜂：業績不受影響

花蓮縣府宣布卜蜂撤照 反卜蜂自救會：等公文才算定案

相關新聞

偏鄉媽媽不再五貼 林佳龍：交部當火車頭整合各部會

位在卑南族聖山「都蘭山」腳下的台東縣延平鄉鸞山部落，長年缺乏公共運輸，過去學童每天要走路40分鐘才能到公車站，無照駕駛是...

花蓮卜蜂設廠許可遭撤銷 自救會：小蝦米撞鯨魚

台灣卜蜂公司在花蓮籌設大型養雞場，掀起反彈聲浪，花蓮縣府今天宣布將撤銷卜蜂各項許可執照。花蓮反卜蜂聯盟自救會成員欣慰表示...

基隆旅遊新亮點 正妹上街頭提供走動諮詢服務

充滿夏季氛圍的草帽、海洋風格的領巾，搭配醒目的紅色T-shirt，基隆市政府新創「走動式觀光旅遊服務」在端午連假期間正式...

花蓮縣府今撤照 卜蜂將依法提出訴願及賠償程序

花蓮縣府以卜蜂未與居民達成共識為由，撤銷取得的各項許可及執照。卜蜂企業今提出嚴正抗議，表示，申請過程依法合規，無法容忍縣...

花蓮縣府宣布卜蜂撤照 反卜蜂自救會：等公文才算定案

卜蜂公司規畫在花蓮開設養雞場，被居民多次遊行抗議，縣府今天以卜蜂未與居民達成共識為由，撤銷取得的各項許可即執照。花蓮反卜...

卜蜂與居民沒達成共識 花蓮縣府依法予以撤照

卜蜂公司規畫在花蓮設置養雞場，卻被居民強烈抗議，花蓮縣政府今天表示，由於卜蜂公司未與民眾達成共識，也沒有意願召開公聽會，...

恆春搶孤（豎孤棚）如期舉辦 因應疫情32隊縮為20隊

「南恆春、北頭城」已成為農曆7月台灣搶孤宗教文化觀光勝地，受新冠肺炎疫情影響，今年宜蘭頭城已決定停辦搶孤賽，恆春鎮公所宣...

台東體育館 部分場域下月開放

台東縣政府斥資6000萬元辦理台東市鯉魚山、縣立體育場館周邊景觀改善工程，預定今年10月完工，縣長饒慶鈴指示，已完工且驗...

佐倉公墓轉型 卡在火葬場及墓塔

「佐倉公墓」逾50年火葬場設施及「劉永淋家族墓塔」被人申請登錄為歷史建築，這2項提案在國慶里民大會遭居民反對，認為阻礙公...

培育在地劇場經管表演人才 東縣文化處辦青少年研習營

台東縣政府文化處今年暑期將舉辦「劇場普悠瑪」青少年劇場研習營隊，邀請國內劇場專家指導，不僅有劇場表演，還有劇場舞台設計製...

佐倉公墓火葬場申請歷史建物 居民要求拆除

文史工作者向文化局申請將佐倉公墓逾50年火葬場設施，以及花蓮市民劉明瑜將劉永淋家族墓塔登錄為歷史建築，卻阻礙公墓轉型成公...

復興國小慶百年 倉庫找到蔣經國巡視校園老照片

基隆市復興國小籌辦百年校慶廣徵老照片，校方整理閒置倉庫發現一張故總統蔣經國到校巡視的照片。總務主任陳建銘查詢當天國史館藏...

熱門新聞

罷中罷捷後 挺韓人士下月在高雄岡山設「罷琳總部」

全新外來種「番茄潛旋蛾」侵台 番茄園全枯黃

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

獨／大巨蛋有未解題？ 北市都發局：恐要重送台建中心

桃園誰買奶粉中千萬？ 7月6日前再不領就「捐」國庫了

請回李四川？ 侯友宜：他哪天想回來當市長我都願意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。