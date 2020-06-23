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偏鄉媽媽不再五貼 林佳龍：交部當火車頭整合各部會

聯合報 / 記者侯俐安／台東即時報導
台東縣延平鄉鸞山的胡媽媽（右二）有五個孩子，由於家附近沒公車，早年只能騎機車「五貼」帶小朋友去上學。 記者劉學聖／攝影
台東縣延平鄉鸞山的胡媽媽（右二）有五個孩子，由於家附近沒公車，早年只能騎機車「五貼」帶小朋友去上學。 記者劉學聖／攝影

位在卑南族聖山「都蘭山」腳下的台東縣延平鄉鸞山部落，長年缺乏公共運輸，過去學童每天要走路40分鐘才能到公車站，無照駕駛是當地常態，在地媽媽胡彩霞過去多年騎車「五貼」載兒女上學，成立課輔班的胡秋琴更常年駕駛發財車載放學幼童回家，一載就是10多人。

因在地人口「非老即幼」，許多孩子因交通不便轉學，高齡長者則因視力、關節退化，自行駕車、騎車出門，事故率也逐年攀升。

交通部科技顧問室前年底開始啟動「花東地區智慧交通計畫」。科長劉建邦說，偏鄉住戶距公車站牌兩、三公里，計程車不來、公車太遠，為找到解方，2018年起在延平鄉試辦「噗噗共乘」，透過部落自用車、計程車、租賃車、福音車等，媒合在地居民考職業駕照，讓在地車、服務在地人。

試辦計畫從延平鄉接送學生、長者，去年擴大到萬榮鄉、卓溪鄉。今年初，五貼媽媽、發財車載童景象終於成為過去式。

林佳龍今天到台東舉辦「偏鄉交通在地需求整合座談會」。劉建邦說，延平、萬榮、卓溪鄉試辦以來已有19位司機投入，其中包含中巴、小黃公車、長照車、NGO自有車、自用車、福音車等多種運具，今年預計將擴展到富里、豐濱。

在地蹲點、調查成為重要工作。鼎漢國際工程顧問公司助理規畫師邱紫嘉與當地牧師凱方等人，在村內一戶戶拜訪，詢問長者需求，耐心說明如何預約噗噗共乘，如今三鄉已服務近3萬人次，阿公、阿嬤們也因交通方便了，提高參與活動意願；學童也不用再乘坐違規無照駕駛、發財車上學。

「噗噗共乘」資深司機余志明說，噗噗共乘「讓偏遠不再偏遠」，讓孩子可以放心放學。延平鄉鸞山村村長鄭鏡峰也說，噗噗共乘是「功德」。

台東縣長饒慶鈴說，台東地廣人稀、人口老化，過去雖努力增加客運班次，但路線固定、久久一班，學生早一點上學、晚一點回家，班次一錯過就要等好久，「噗噗共乘」透過教會、社工蹲點拜訪牽起供需，希望能與幸福巴士一起拓展到更多鄉鎮。

立委劉櫂豪說，當雙軌化、電氣化都完成後，最困難的是如何從家中到車站，但公車時段拉太長不符效益，噗噗共乘能因應地形狹長、年齡較高的台東。

林佳龍表示，過去公共運輸強調「效率」與「安全」，但若只靠民營公車、客運，仰賴補助不僅經營愈來愈艱困，特定的人也有如小蝦米般被社會安全網遺漏。交通要以顧客導向、消費者至上，過去常是「我想做什麼」，而不是「對方要什麼」，且政府各自為政。

林佳龍說，噗噗共乘反應「人本交通」，但舊法未必適用其他地方，個案也能檢討既有法規，他期待公共運輸能到的地方都應做到無縫接軌。

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公車 台東 偏鄉

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