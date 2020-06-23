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花蓮縣府撤銷設廠許可 卜蜂：依法提出訴願

中央社 / 台北23日電

花蓮縣府今天宣布撤銷台灣卜蜂公司在花蓮籌設大型養雞場許可執照，對此，卜蜂發出聲明稿表示，對花蓮縣府提出最嚴正抗議，將依法提出訴願及賠償程序。

台灣卜蜂在花蓮籌設大型養雞場，受影響的鄉鎮居民集結陳抗，花蓮縣長徐榛蔚23日宣布，將撤銷卜蜂已取得的各項許可執照。

卜蜂在回應稿中表示，針對花蓮縣政府撤除卜蜂於花蓮設廠執照一事，表達最強烈的抗議。

卜蜂指出，卜蜂於花蓮當地申請設立養雞場過程中一切依法合規，但除承受地方特定團體不斷以錯假訊息攻擊外，花蓮縣政府不但沒有善盡保護合法廠商權力，縱容錯假訊息引爆地方地方鄉親與廠商對立，今日甚至直接撤除卜蜂合法申請執照，對此無法坐視容忍，將依據相關法規對花蓮縣政府提出訴願及賠償程序。

假訊息 徐榛蔚 陳抗

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