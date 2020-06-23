基隆旅遊新亮點 正妹上街頭提供走動諮詢服務

充滿夏季氛圍的草帽、海洋風格的領巾，搭配醒目的紅色T-shirt，基隆市政府新創「走動式觀光旅遊服務」在端午連假期間正式上線，市府派遣走動服務人員在海洋廣場周邊及廟口商圈等兩處觀光熱點，提供遊客最即時與最便利的旅遊諮詢服務。

市長林右昌說，相信這群帥哥美女一定會吸引許多粉絲，建議不妨成立粉絲團，市府參照各界的建議籌組走動式服務團，提供更貼心更友善的旅遊環境，未來旅客來到基隆市不管有什麼問題，都歡迎向這支美麗隊伍尋求協助。

市府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，市府目前於西岸港西街5號及東岸商場內設有旅遊服務中心全年無休服務廣大遊客，全新推出的「走動式觀光旅遊服務」，是將定點式的旅遊服務中心服務延伸到戶外遊客分布最密集的地方，吸引民眾的目光。

走動服務人員隨時提供地圖文宣、交通資訊、推薦遊程、旅遊諮詢即協助拍照等服務，特別提供英、日、韓、泰、越南以及印尼等多種語系線上真人口譯服務，不僅可協助國內、外遊客及時解決旅遊上問題，也透過走動服務人員主動貼心的服務，讓遊客們感受基隆的熱情。