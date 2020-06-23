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食蟹獴長鬃山羊自動相機常客 知本溪流域生態穩定

中央社 / 台東縣23日電

林務局台東林管處調查台東知本溪流域生態，莫拉克風災後周遭生態穩定，保育類動物食蟹獴、長鬃山羊是自動相機的常客；另外，受到破壞的水中魚類也逐漸恢復中。

台東林管處表示，知本林道是知本溪流域內林業經營重要的林業道路，為未來評估知本地區生態環境重要依據，目前林管處在知本溪進行生態資源調查，執行至今已經歷完整一年四季，在濱溪以及林道架設紅外線自動相機監測，配合現場調查。

記錄到豐富的生態資源，包含水域生物10科19種魚類及3科11種蝦蟹類，陸域動物有哺乳類6目13科19種，鳥類39科77種，陸域植物紀錄有107科283屬389種維管束植物。

台東林管處表示，過去知本溪有相當多樣的生物資源利用，包含鱸鰻（花鱸鰻）、毛蟹（台灣扁絨螯蟹）、苦花（台灣白甲魚）及日本禿頭鯊等，多因莫拉克風災地貌的巨幅改變不復風災之前的樣貌，但這幾年已有逐漸恢復現象。

另外，流域周遭生態的保育類動物如水鹿、長鬃山羊、食蟹獴是自動相機前的常客，偶爾也會記錄到黃喉貂，可見族群穩定。

台東林管處表示，知本溪生態資源完整的調查結果不僅是台東處相關計畫的重要參考依據外，相關成果資訊日後也將完整公開，以供做為知本溪流域相關治理計畫參考依據，林務局做為保育的主管機關，期望藉由本次完整之生態資源調查，能營造更多生態友善之環境，保育森林多元生態及物種。

台東

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