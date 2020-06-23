睽違10年紅頭部落小米祭再現 從白天感動到深夜

睽違10年，台東蘭嶼雅美（達悟）族紅頭部落小米豐收祭昨天再現，從白天到深夜，一次又一次的傳統歌舞撼動人心，不少族人和有幸遇到祭典的遊客都紅了眼眶。

負責這次活動的社團法人台東縣蘭嶼鄉紅頭社區發展協會公關組長周永暉表示，蘭嶼雅美族小米豐收祭於每年好月節Apiya Vehan舉行，約在農曆5月1日，是飛魚季中最重要的祭典之一。舉辦完小米豐收祭，意味飛魚汛期結束，族人不再捕撈，飛魚季也到此告一段落。

紅頭部落已有10年沒舉辦小米豐收祭，2018年部落會議中，提議希望舉辦小米豐收祭，以凝聚部落族人的團結，獲得會議通過。

部落依循傳統曆法，2019年秋冬於部落領域青青草原進行整地、播種，經過長達半年的栽種與收割、貯藏，在2020年盛夏辦理小米豐收祭。藉由歌聲與舞蹈讚頌天神的照顧，感謝神在飛魚季裡給予族人平安與豐收，並祈求部落族人安康和諧。

昨天由耆老吟唱古調雅美頌揭開序幕，並安排傳統頭髮舞、搗小米舞、圓圈舞、迎賓舞等，以歌舞貫穿全場。周邊設有靜態文物與懷舊老照片展，帶領民眾回味部落經典時光。

除了傳統歌舞外，年輕人也表演了現代舞曲，展現多元文化，活動從白天到深夜，展現不同的美。

當地「小島生活」民宿業者在臉書貼文說「紅頭小米祭，好幾次以為鏡頭失了焦，才發現自己眼眶濕了淚，我們以紅頭部落為榮」；有幸遇到祭典的遊客也說，「一直要憋住眼淚，畫面太美」。

周永暉表示，早期小米播種是單一漁團組織的家族世襲群自辦的活動，因牽涉到播種小米諸多禁忌，鮮少跨家族集體進行，隨著耆老逐漸凋零，固有的傳統知識、生活哲學與智慧也隨文明社會的影響而式微。

有感於文化流逝的迫切，紅頭部落從1970年代起，共舉行過5次跨漁團家族的聯合小米豐收祭，由部落耆老集體承擔、引領，自初始整地播種、採收貯藏、進行搗小米舞蹈和歌謠慶豐收等，老中青世代並肩相互學習，深入探討文化面貌與祖先的創作智慧，目的是希望實踐傳統文化儀式內涵，達到傳繼習俗的重要理念。