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花蓮縣府宣布卜蜂撤照 反卜蜂自救會：等公文才算定案

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮反卜蜂聯盟自救會預計30日下午2點到縣府抗議，不過自救會現在研擬是否舉辦。圖／花蓮反卜蜂聯盟鳳林自救會提供
花蓮反卜蜂聯盟自救會預計30日下午2點到縣府抗議，不過自救會現在研擬是否舉辦。圖／花蓮反卜蜂聯盟鳳林自救會提供

卜蜂公司規畫在花蓮開設養雞場，被居民多次遊行抗議，縣府今天以卜蜂未與居民達成共識為由，撤銷取得的各項許可即執照。花蓮反卜蜂自救會回應，撤照一事十分樂見，不過須等白紙黑字公文才算定案，原預計30日要到縣府前抗議，現在還在研擬討論，下午2點30分會統一對外說明。卜蜂公司目前尚未回應撤照一事。

花蓮縣長徐榛蔚今天指出，卜蜂未能將在地居民所疑慮的事項解釋清楚，且看不見願與民眾溝通、願與民眾達成共識的誠意，造成民眾抗爭，嚴重影響花蓮的產業發展，為避免社會的持續分裂對公共利益造成重大損害，縣府將依法撤銷卜蜂公司已經取得的各項許可及執照。後續卜蜂可能會提出各項求償訴訟，徐榛蔚說，一切依法處理。

花蓮反卜蜂聯盟鳳林自救會長張家蕙回應，自救聯盟很開心聽聞縣長宣佈撤照訊息，但一切必須等待白紙黑字公文，以及卜蜂說法才能定案，30日是否按原規畫到縣府前抗議，還在研擬討論，另請縣府針對畜牧業自治條例，舉辦13鄉鎮公聽會，才能讓條例更完善。

針對縣府宣布撤照訊息，花蓮反卜蜂聯盟鳳林自救會長張家蕙、副會長Lisin將於下午2點30分，在花蓮縣政府門口統一說明。

花蓮縣長徐榛蔚今天宣布，由於卜蜂公司未與民眾達成共識，因此縣府將依法撤銷卜蜂公司已取得的各項許可及執照。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天宣布，由於卜蜂公司未與民眾達成共識，因此縣府將依法撤銷卜蜂公司已取得的各項許可及執照。記者王思慧／攝影
卜蜂公司預計在花蓮設置6處養雞場，養殖37.5萬隻蛋雞，引發多場民眾遊行抗議。圖／報系資料照
卜蜂公司預計在花蓮設置6處養雞場，養殖37.5萬隻蛋雞，引發多場民眾遊行抗議。圖／報系資料照

自救會 徐榛蔚

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