花蓮縣府宣布 撤銷卜蜂已取得的各項許可執照

花蓮縣政府今天臨時召開記者會，縣長徐榛蔚宣布，卜蜂公司失信於民眾、縣府，絲毫看不見與民眾溝通、願達成共識的誠意，為防止社會付出龐大成本，將撤銷卜蜂已取得的各項許可執照。

花蓮縣長徐榛蔚上午在副縣長蔡運煌、秘書長顏新章、農業處長羅文龍等局處首長及律師的陪同下，在縣府大禮堂臨時召開記者會，宣布縣府遵守對縣民承諾，對卜蜂撤照。

徐榛蔚說，花蓮縣政府歡迎各界企業進入花蓮投資建設，但是企業必須抱持著「尊重鄉土、和諧互利」的心態，融入花蓮的產業大家庭。縣府要求所有企業在花蓮投資時必須做到「尊重民意，與地方共榮發展」的基本要求，如果無法達到此最基本要求，為維護花蓮的最大利益、守護花蓮的民眾，縣府必定會與人民站在一起。

徐榛蔚指出，畜牧產業是花蓮重要的農業項目之一，花蓮以農立縣，而卜蜂公司來花蓮投資新建畜牧場，縣府希望卜蜂公司不是只看到建廠所能提供自己的商業利益，更希望卜蜂公司能善盡社會責任，能與在地民眾、在地小農發展良性循環，照顧村里、共榮共好花蓮的產業。

縣府所秉持的原則就是希望企業在進行各類投資建設之前，必須與在地民眾進行妥適的溝通，讓民眾了解、進而接受。卜蜂公司在6月5日曾發布重大訊息，承諾在未與花蓮民眾達成共識前，暫停花蓮地區建場計畫。但遺憾的是這段時間以來，卜蜂公司不但漠視甚或無更積極作為，與在地的民眾及產業協調共榮，導致民眾不斷陳情抗爭，破壞社區原本應有的寧靜。

徐榛蔚表示，卜蜂公司非但未能將在地居民所疑慮的事項解釋清楚，也沒有遵守承諾與民眾溝通，還在6月11日一封回覆給自救會會長的信中，表示卜蜂公司「沒有必要召開公聽會」，此一說法完全不尊重在地民意，也違背了卜蜂公司於先前所作的願意溝通的承諾。

徐榛蔚指出，卜蜂公司失信於民眾、失信於縣府，絲毫看不見願與民眾溝通、願與民眾達成共識的誠意，造成民眾抗爭、社會無謂的內耗，嚴重影響花蓮的產業發展，眼見無達成共識的曙光，縣府必須讓社會恢復秩序、讓人民安居樂業，防止社會繼續空轉而付出龐大的社會成本，因此，為避免社會的持續分裂對公共利益造成重大損害，縣府將依法撤銷卜蜂公司已經取得的各項許可及執照，與民眾一同守護花蓮。