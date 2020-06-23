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卜蜂與居民沒達成共識 花蓮縣府依法予以撤照

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚今天宣布，由於卜蜂公司未與民眾達成共識，因此縣府將依法撤銷卜蜂公司已取得的各項許可及執照。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天宣布，由於卜蜂公司未與民眾達成共識，因此縣府將依法撤銷卜蜂公司已取得的各項許可及執照。記者王思慧／攝影

卜蜂公司規畫在花蓮設置養雞場，卻被居民強烈抗議，花蓮縣政府今天表示，由於卜蜂公司未與民眾達成共識，也沒有意願召開公聽會，因此縣府將依法撤銷卜蜂公司已取得的各項許可及執照。

花蓮縣長徐榛蔚表示，曾一再宣示卜蜂公司「沒有共識就撤照」，希望企業在進行各類投資建設前，必須與在地民眾進行溝通，讓民眾知道、了解、進而接受。卜蜂公司之前在本月5日曾承諾，在未與花蓮民眾達成共識前，暫停花蓮地區建場計畫，與縣府一貫的立場相同，也就是卜蜂公司必須跟民眾達成共識才能繼續開發建場，否則縣府就撤照。

徐榛蔚說，遺憾這段時間，卜蜂公司不但漠視甚或無更積極作為，與在地的民眾及產業協調共榮，導致民眾不斷陳情抗争，卜蜂非但未能將在地居民所疑慮的事項解釋清楚，也沒有遵守承諾與民眾溝通，還在本月11日一封回覆自救會會長的信中，表示卜蜂公司「没有必要召開公聽會」，此一說法完全不尊重民意，也違背卜蜂於先前願意溝通的承諾。

ト蜂公司失信於民眾、失信於縣府，絲毫看不見願與民眾溝通、願與民眾達成共識的誠意，造成民眾抗爭、社會無謂的內耗，嚴重影響花蓮的產業發展，為避免社會的持續分裂對公共利益造成重大損害，縣府將依法撤銷卜蜂公司已經取得的各項許可及執照。

徐榛蔚 自救會

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