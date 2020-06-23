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恆春搶孤（豎孤棚）如期舉辦 因應疫情32隊縮為20隊
「南恆春、北頭城」已成為農曆7月台灣搶孤宗教文化觀光勝地，受新冠肺炎疫情影響，今年宜蘭頭城已決定停辦搶孤賽，恆春鎮公所宣布照常於中元節舉辦，但為因應疫情，賽程中為適度保持社交距離，行之有年的32隊同場競賽首度縮減為20隊，觀光文化活動也由5天縮減至3天；代理鎮長許重慶強調，規模雖縮小，但精采度不減。
恆春鎮長盧玉棟被判決當選無效定讞，加上疫情尚未完全停歇，宜蘭頭城月前率先宣布停辦搶孤，恆春也傳出擔心搶孤（豎孤棚）停辦傳聞，加上新鎮長補選就任日恰好在中元節前的8月22日，鎮民不知是否會停辦，各傳統隊伍也不知道要不要練習準備。
代理鎮長許重慶表示，年度預算已編列，補選後新鎮長將來不及籌辦，經過內部會議及屏東縣長潘孟安指示協助，盤整現有資源及防疫需求後，決定縮減規模到20隊參賽，普度壇、踩街及藝人開場表演都會維持，但採取隆重精緻方向辦理。
雖然規模縮減，許重慶 ，但精采度絕對不減，包括去年冠亞軍隊和宜蘭頭城都將報名，且安全絕對要注意，已找來結構技師檢視多年未檢修的棚柱耐用度，場地防護網賽前也將全面換新，原本5天的儀式改為8月31日至9月2日舉辦，屆時也會遵從中央流行疫情指揮中心當下的防疫措施，確保與會人員健康。
恆春豎孤棚傳統是4支棚柱，前鎮長葉明順改制擴大增至36支棚柱，中央4柱留給「好兄弟」不開放，其他32隊參賽者以手腳抱棚柱或綁布條方式向上攀爬，閩南語叫「豎」，故稱「豎孤棚」，選在每年中元節舉辦，與農曆7月底頭城搶孤規則、棚架及時間都有不同。
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