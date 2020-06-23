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花蓮縣府歡迎企業投資 先決條件取得居民共識

中央社 / 花蓮縣23日電

蘇花改通車拉近花蓮與北部距離，讓企業搶進插旗花蓮，相較大型觀光飯店接連開幕，卜蜂公司養雞場案卻困難重重，縣府表示，一貫立場歡迎業者依法依規投資，首要取得居民共識。

花蓮縣政府發言人張逸華接受中央社記者訪問指出，花蓮交通相對不便，加上颱風、地震等天災，對產值較高的高科技精密產業吸引力不高，相反的，低開發保留了天然、無污染的有機產業，帶動旅遊觀光市場。

張逸華指出，縣長徐榛蔚上任後，在縣府設立重大投資的單一窗口，簡化申請流程，其中以休閒旅遊居多，不少國內外旅宿集團前來插旗。

陸客來台限縮後，對觀光衝擊大，花蓮旅宿業卻逆向成長，據花蓮縣府資料統計，近5年來包括瑞穗溫泉特區的頂級渡假飯店、花蓮市區超六星酒店、台開集團的電影城、旅館等投資案，都是新台幣數十億元以上的大型投資案。

張逸華指出，「只要依法依規，縣府都歡迎企業投資帶動商機，但民眾的聲音也很重要」，企業應該做好地方溝通、敦親睦鄰的工作，也能避免因溝通不良，造成企業形象受損、開發過程受阻等，另一方面，縣府也有保護民眾權益的責任。

卜蜂公司計畫在花蓮設廠，卻從未對地方說明要在花蓮投資多少金額、帶來多少就業機會；不過從目前揭露的資料得知，將設6場、總雞隻數量超過30萬隻的規模，估計應是不小投資，但相較這幾年的其他投資案，受到的反彈相對高出許多。

「卜蜂要溝通的是鄉親，不是地方政府」張逸華指出，受到民意反彈，卜蜂宣布暫停建場作業，縣府的立場就更鮮明，「沒有共識，就沒有證照」，業者需要化解民眾的疑慮。

張逸華以買建地蓋房子為例，私人合法購地、取得建照，但碰上隔壁鄰居以妨礙風水、日照等理由抗議，就算房子蓋好了，也住不下去。

張逸華重申，任何個人、業者都可買地、申請建場，鄉鎮公所、縣府依現有法規審查，從建造到營運，縣府按階段核發容許狀、建築執照、使用執照及畜牧場登記證。他強調目前「卜蜂沒有任何一場拿到畜牧證」。

花蓮縣政府也在縣議會的推動下，啟動畜牧業自治條例制定。張逸華指出，為達到客觀、中立，制定過程請國立東華大學協助，將舉辦公聽會，廣納民眾意見，加上縣府、議會自提版本，制定符合現況、民眾都能接受的自治條例。

對於卜蜂目前所面臨的問題，也將是未來有意願投資相關產業將遇到的難題。張逸華說，花蓮是觀光、農業大縣，走向科技、環保及精緻化，都是必然的趨勢，如何取得民眾信任，還需要共同努力。

他認為，危機就是契機，也是轉機，花蓮要走向制定自治條例，民眾都能參與及發聲，經過充分討論，訂定各方都能接受的遊戲規則，這也決定對於花蓮未來畜牧業的發展方向。

徐榛蔚 陸客 酒店

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